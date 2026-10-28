🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor

    Ford sieht höhere Belastung durch Rohstoffpreise

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Rohstoffkosten belasten Ford mit knapp 2,5 Milliarden
    • Ford hebt Gewinnziel trotz sinkender Umsätze an
    • E-Autoabsatz sinkt, Spartenverlust geht zurück
    Ford sieht höhere Belastung durch Rohstoffpreise
    Foto: Gerry Broome - dpa

    DEARBORN (dpa-AFX) - Die gestiegenen Rohstoffpreise setzten Ford stärker zu erwartet. Der US-Autoriese rechnet durch sie nun mit einer Belastung von nahezu 2,5 Milliarden Dollar in diesem Jahr, nach einer vorherigen Schätzung von gut 2 Milliarden Dollar. Zudem trug der Iran-Krieg mit schwächeren Verkäufen in der Region zum Umsatzrückgang um drei Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar im Geschäft mit Modellen mit Verbrennungsmotoren bei, wie Ford mitteilte.

    Trotz des Gegenwinds gibt sich der Autobauer optimistischer bei der Gewinnsituation. Ford rechnet nun mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis zwischen 10,5 und 11 Milliarden Dollar. Damit wurde das untere Ende der Spanne um 500 Millionen Dollar angehoben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company!
    Long
    10,68€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,13€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 8,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Verkäufe von Elektroautos sanken um 31 Prozent auf 34.000 Fahrzeuge, unter anderem da Ford die strombetriebene Version des großen Pickups F-150 aus dem Sortiment nahm. Der operative Verlust der Sparte sank im Jahresvergleich von 1,4 Milliarden Dollar auf gut eine Milliarde.

    Insgesamt schrumpfte der Ford-Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwei Prozent auf 49,5 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Rückgang von gut 16 Prozent auf zwei Milliarden Dollar./so/DP/he

    Ford Motor

    +2,05 %
    -1,65 %
    -5,08 %
    -19,09 %
    -9,26 %
    +18,55 %
    -29,12 %
    +1,79 %
    -0,58 %
    ISIN:US3453708600WKN:502391
    Ford Motor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 10,57 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Ford Motor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ford Motor - 502391 - US3453708600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ford Motor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ford sieht höhere Belastung durch Rohstoffpreise Die gestiegenen Rohstoffpreise setzten Ford stärker zu erwartet. Der US-Autoriese rechnet durch sie nun mit einer Belastung von nahezu 2,5 Milliarden Dollar in diesem Jahr, nach einer vorherigen Schätzung von gut 2 Milliarden Dollar. Zudem trug der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     