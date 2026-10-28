JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Resultaten, die nach Börsenschluss vorgelegt wurden. Ein angehobener Ausblick sei bereits seit dem Mittag bekannt gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Debatte von nun an auf mögliche Aktienrückkäufe verlagern wird./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,47 % und einem Kurs von 35,20EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

