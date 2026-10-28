Fedex folgt UPS beim steigenden Optimismus für das laufende Jahr

Die Aktie geriet im nachbörslichen Handel dennoch kräftig unter Druck und sackte um bis zu sieben Prozent ab. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent. Möglicherweise habe eine Änderung des Veröffentlichungskalenders, die einen Vergleich der Zahlen mit den Analystenschätzungen schwierig mache, für Verwirrung gesorgt, hieß es am Markt./he/so

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 267,6 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 131,00USD was eine Bandbreite von +18,41 %/+38,49 % bedeutet.