Fedex folgt UPS beim steigenden Optimismus für das laufende Jahr
- FedEx erwartet 18 bis 18,60 Dollar Gewinn je Aktie
- FedEx rechnet nun mit zwölf Prozent Umsatzplus im Jahr
- FedEx-Aktie sackt nach Zahlen zeitweise sieben Prozent ab
MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex blickt wie der heimische Konkurrent UPS zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde bei 18 bis 18,60 US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Beim Umsatz rechnet Fedex jetzt mit einem Plus von zwölf Prozent und damit mit einem Prozentpunkt mehr als bisher.
Im dritten Quartal war der Umsatz bereits um zwölf Prozent gestiegen und zwar auf 22,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn sank hingegen unter dem Strich um fast die Hälfte auf 290 Millionen US-Dollar.
Die Aktie geriet im nachbörslichen Handel dennoch kräftig unter Druck und sackte um bis zu sieben Prozent ab. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent. Möglicherweise habe eine Änderung des Veröffentlichungskalenders, die einen Vergleich der Zahlen mit den Analystenschätzungen schwierig mache, für Verwirrung gesorgt, hieß es am Markt./he/so
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 267,6 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 131,00USD was eine Bandbreite von +18,41 %/+38,49 % bedeutet.
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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https://seekingalpha.com/article/4934466-ups-buy-this-high-yield-while-its-still-undervalued
UPS bleibt ein überzeugender Value- und Ertragswert: Die Aktie bietet eine Rendite von 6,3 % und wird mit einem Forward-KGV von 14,5 gehandelt.
Eine strategische Abkehr vom margenschwachen Amazon-Volumen hat die operative Marge verbessert; im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 % und der Gewinn um 12 %.
Automatisierung und der Ausbau der Gesundheitslogistik treiben höhere Margen: 68,5 % des US-Volumens sind inzwischen automatisiert, und der Umsatz im Gesundheitsbereich überstieg in zwei Quartalen jeweils 3 Mrd. US-Dollar.
https://postandparcel.info/162345/news/e-commerce/ups-enhances-services-in-southern-taiwan/
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.