Telekom-Tochter T-Mobile US steigert Kundenzahl stärker als erwartet
- T-Mobile US gewinnt 274.000 Vertragskunden hinzu
- Umsatz und Ebitda liegen über Analystenprognosen
- Jahresziel bleibt bei rund einer Million Neukunden
BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im dritten Quartal wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Unter dem Strich kamen 274.000 Vertragskunden hinzu, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkanbieter am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Bellevue mitteilte. Das seien drei Prozent mehr Nettoneukunden als vor einem Jahr. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im laufenden Jahr rechnet das Management weiter mit rund einer Million neuen Kunden.
Etwas optimistischer wurde T-Mobile US beim operativen Gewinn und dem Zufluss von Zahlungsmitteln. Im dritten Quartal legte der Umsatz um sieben Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um elf Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Durchschnittsprognose der Experten. Die seit Anfang 2025 unter Druck stehende Aktie legte nachbörslich leicht zu. Das Papier war erst am Mittwoch zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende 2023 gefallen.
Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 276 Dollar büßte die Aktie fast die Hälfte ein. Das Unternehmen ist nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten weniger als 160 Milliarden Dollar wert. Die Deutsche Telekom hält etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Das Aktienpaket an dem US-Unternehmen ist umgerechnet etwas mehr als 75 Milliarden Euro wert. Die Deutsche Telekom selbst kommt insgesamt auf rund 122 Milliarden Euro./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 25,26 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +10,87 %/+58,38 % bedeutet.
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Man merkt direkt dass im Kindergarten Herbstferien sind.
„Verizon CEO Says SpaceX May Be Years Away From Becoming America's 'Sixth' Wireless Competitor“
„Schulman said Space Exploration Technologies Corp. https://www.benzinga.com/quote/SPCX) could take at least four to six years to build a competitive terrestrial wireless network, potentially making it America’s “sixth—not the fourth” wireless competitor.
He estimated the buildout could cost between $300 billion and $500 billion over seven to eight years, arguing that SpaceX would ultimately face a similar network infrastructure and cost structure to established carriers.“
;-)
Also, die Analysten Kursziele kann man mE gelinde gesagt „in die Tonne kloppen“. Positiv wie negativ. Seit Jahren werden die Ziele nicht erreicht - also was soll ich/man damit? Die beeinflussen leider aber die Stimmung! Das ist nun mal so. Und Kurse sind halt ein Großteil Emotionen. Aber Emotionen können sich schnell ändern!
Der Consensus ist mE auch nur eine grobe Trendindikation. Durch die enge Kommmunikation (individuelle Feedbackschleife) mit den Analysten entsprechen die dann veröffentlichten Kennzahlerwartung aber im wesentlichen auch dem was dann geliefert wird. Und EPS, Dividende und FCF sind hier wohl die wichtigsten.
Besser ist es die Finanz- und Wettbewerbslage selbst zu verfolgen!