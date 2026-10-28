RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC bestätigt Outperform für Airbus nach Zahlen
- Airbus erfüllte im dritten Quartal die Erwartungen
- Fokus liegt auf Airbus-Schlussspurt und Ausblick 2027
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege jetzt auf dem notwendigen Schlussspurt im vierten Quartal und und dem Ausblick für 2027./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 194,3 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +2,94 %/+28,68 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 240 Euro
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.