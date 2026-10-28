JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Analyst Pavan Mahbubani sieht den Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf gutem Weg zu den Jahreszielsetzungen. Regulatorische Entwicklungen stünden derzeit bei dem Unternehmen im Fokus. Der Experte geht davon aus, dass diese in der Telefonkonferenz die zentrale Rolle spielen werden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

