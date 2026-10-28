RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des sich veränderten Konjunkturumfelds setze das Bankhaus die Umsetzung des strategischen Plans konsequent fort, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht Aufwärtspotenzial bei den Aktien unter der Annahme, dass die Leistung und Rentabilität von den Frankfurtern weiter verbessert wird./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 30,03EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +33,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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