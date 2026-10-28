Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies hält an „Buy“ und 66 Euro Kursziel fest
- Ebitda übertrifft Analystenkonsens um 30 Prozent
- Aurubis trägt 80 Prozent zur Ebitda-Überraschung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre nur ein kleinerer 20-Prozent-Anteil./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 45,48 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -4,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +23,13 %/+56,11 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 66 Euro
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das hattest du auch schon mal in den raum geworfen, dass deutschland bald kein gas mehr hätte und es zu produtktiosstopps kommen könnte. ich war damals dagegen. das sehe ich heute genauso. es werden gerüchte, angstszenarien in den ring gewofen und schon sacken die kurse ab, um durch leerverkäufe den schnellen euro machen zu können.
Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).