Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 45,48 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -4,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +23,13 %/+56,11 % bedeutet.