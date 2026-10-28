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    JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hält Knorr-Bremse auf Neutral mit 108 Euro Ziel
    • Aufträge, Umsatz und Ergebnis blieben unter Schätzungen
    • Lkw-Sparte solide, Bahnschwäche wohl temporär
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro
    Foto: Knorr-Bremse AG

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Auftragseingänge, der Umsatz und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen nicht erreicht, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger hätten sich zuvor Sorgen um das Lkw-Segment gemacht, das aber solide Ergebnisse abgeworfen habe. Dies sei ermutigend. Zur Schwäche beigetragen habe mehr die Bahnsparte, was aber wahrscheinlich eher eine vorübergehende Erscheinung sei./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:50 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 95,38 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,37 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +13,24 %/+37,35 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 108 Euro



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