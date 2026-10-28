JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 95,38 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,37 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +13,24 %/+37,35 % bedeutet.