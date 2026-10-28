Bolsonaro korrigiert sich

MIAMI (dpa-AFX) - Brasiliens Wahlverlierer Flávio Bolsonaro hat nach einer gewagten Formulierung zurückgerudert. Nachdem er sich zunächst zum "wahren" und "gewählten Präsidenten" des südamerikanischen Landes erklärt hatte, ersetzte er die Formulierungen in einer neuen Fassung seiner Mitteilung auf der Plattform X beide Male durch das Wort "Anführer".

Die ersten Formulierungen hätten ihm womöglich Probleme mit der brasilianischen Justiz bereiten können, die seinen Vater, den brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (2019-2023), bereits wegen eines versuchten Putsches zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt hat. Flávio Bolsonaro bestand allerdings auch in der neuen Version darauf, dass am Sonntag beim Sieg von Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien ein "abscheulicher Wahlbetrug" stattgefunden habe.