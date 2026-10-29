🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Spannende Zahlen von: Amazon, Starbucks, Mastercard, Eli Lilly und Caterpillar

    Ihre wichtigsten Termine

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Zahlen von: Amazon, Starbucks, Mastercard, Eli Lilly und Caterpillar
    Foto: Dall-E

    Untermehmenstermine

    02:00 Uhr, Korea: Samsung, Q3-Zahlen
    06:30 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Q3-Zahlen
    06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
    06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q3-Zahlen
    07:20 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Befesa, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q3 Production Report
    08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q3-Zahlen
    11:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
    11:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
    11:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
    11:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: Hershey, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Axa, 9-Monatsumsatz
    18:15 Uhr, Niederlande: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Edison International, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Intel, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Sandisk, Q1-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Starbucks, Q4-Zahlen
    21:05 Uhr, USA: Stryker, Q3-Zahlen
    21:05 Uhr, USA: Amazon, Q3-Zahlen
    China: BYD, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweden: Verbrauchervertrauen 10/26
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 9/26
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 9/26
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 9/26
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
    11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 Uhr, Italien: Index Verbrauchervertrauen 10/26
    12:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 10/26
    13:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
    13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    13:30 Uhr, USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    13:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
    13:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
    14:45 Uhr, EU: EZB Zinsentscheid

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm Oktober bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 29.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    11:00Euro ZoneEURBusiness Climate
    11:00Euro ZoneEUREconomic Sentiment Indicator
    13:30USAUSAPersonal Spending
    13:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    13:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    13:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    13:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    13:30USAUSAPersonal Income (MoM)
    13:30USAUSAInitial Jobless Claims
    13:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    13:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    13:30USAUSAGross Domestic Product Annualized
    13:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:15Euro ZoneEUREZB: Begleittext zur Geldpolitik
    14:15Euro ZoneEUREZB-Zinssatz für die Einlagefazilität
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    16:50Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Trading-Strategien – einfach umgesetzt
    12:00 WebinarHSBC: Daily Trading Live mit Jörg Scherer
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    alle Webinare anzeigen »

     

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin




    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Spannende Zahlen von: Amazon, Starbucks, Mastercard, Eli Lilly und Caterpillar Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     