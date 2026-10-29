Spannende Zahlen von: Amazon, Starbucks, Mastercard, Eli Lilly und Caterpillar
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
02:00 Uhr, Korea: Samsung, Q3-Zahlen
06:30 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q3-Zahlen
07:20 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q3 Production Report
08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q3-Zahlen
11:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
11:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
11:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: Hershey, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Axa, 9-Monatsumsatz
18:15 Uhr, Niederlande: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Edison International, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Intel, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Sandisk, Q1-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Starbucks, Q4-Zahlen
21:05 Uhr, USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 Uhr, USA: Amazon, Q3-Zahlen
China: BYD, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbrauchervertrauen 10/26
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 9/26
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 10/26
12:00 Uhr, Italien: Index Verbrauchervertrauen 10/26
12:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 10/26
13:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
13:30 Uhr, USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
13:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
14:45 Uhr, EU: EZB Zinsentscheid
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 29.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Consumer Confidence 11:00 EUR Business Climate 11:00 EUR Economic Sentiment Indicator 13:30 USA Personal Spending 13:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 13:30 USA Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 13:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 13:30 USA Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 13:30 USA Personal Income (MoM) 13:30 USA Initial Jobless Claims 13:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 13:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 13:30 USA Gross Domestic Product Annualized 13:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:15 EUR EZB: Begleittext zur Geldpolitik 14:15 EUR EZB-Zinssatz für die Einlagefazilität 14:15 EUR ECB Main Refinancing Operations Rate 14:45 EUR ECB Press Conference 16:50 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht
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