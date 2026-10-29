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    Ein neuer Meilenstein im globalen Wachstum

    LuckEner auf der LUTIAN Global Energy Partner Conference 2026

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    TAIZHOU, China, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- LuckEner präsentierte seine Solar- und Energiespeicherlösungen, seine Fertigungskompetenzen und seine Servicestrategie auf der LUTIAN Global Energy Partner Conference 2026, die vom 12. bis 14. Oktober in Taizhou, China, stattfand. Die Veranstaltung brachte mehr als 200 nationale und internationale Gäste aus über 60 Ländern und Regionen zu Werksbesichtigungen, strategischen Präsentationen, Produkteinführungen und Geschäftsgesprächen zusammen.

    10 Million MOU Signing Ceremony

    Aufbauend auf industrieller Expertise zur Förderung grüner Energie

    Auf der Konferenz erläuterte LUTIAN-Vorsitzender Changguo Luo die Strategie des Konzerns für Solarenergie und Energiespeicherung. Aufbauend auf seiner etablierten Expertise in den Bereichen Motoren, elektrische Steuerungen, Leistungselektronik und Energieumwandlung hat LUTIAN seine technologischen Kernkompetenzen seit 2023 auf diesen Sektor ausgeweitet und mehr als 300 Millionen RMB in Forschung und Entwicklung investiert.

    LuckEner-Produktmanager Wang Yang präsentierte das Portfolio des Unternehmens für Anwendungen im Wohnbereich sowie im Gewerbe- und Industriesektor, das Hybrid- und netzgekoppelte Wechselrichter sowie Batteriesysteme umfasst. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie unterschiedlichen Energiebedürfnissen und Netzbedingungen gerecht werden. Ergänzt werden sie durch LT Cloud, das Echtzeitüberwachung, Ferndiagnose, intelligente Steuerung und KI-gestütztes Energiemanagement ermöglicht und so die Systemtransparenz und die betriebliche Effizienz über den gesamten Energielebenszyklus hinweg stärkt.

    Verbesserung der Servicekapazitäten und der Partnerunterstützung

    LuckEner stellte außerdem seine Full-Lifecycle-Servicestrategie vor, die zentralisierte technische Expertise mit lokalen Lagern, Ingenieuren und Servicepartnern kombiniert. Zu den Serviceleistungen gehören eine Reaktionszeit von 24/7, Lösungen innerhalb von 48 Stunden, Problemlösung innerhalb von 72 Stunden und eine standardmäßige fünfjährige Garantie mit der Möglichkeit einer Verlängerung um bis zu zehn Jahre. Das Unternehmen entwickelt außerdem digitale Service-Tools und Partner-Supportsysteme, um die Service-Transparenz und Reaktionseffizienz während des gesamten Produktlebenszyklus zu verbessern.

    Ein Meilenstein in der globalen Geschäftsentwicklung

    Ein zentrales Highlight des Gipfels war die Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung über 10 Millionen RMB, die einen wichtigen Meilenstein in der Kundenbindung von LuckEner darstellt und Möglichkeiten für zukünftiges Geschäftswachstum und Marktexpansion schafft.

    Durch kontinuierliche Investitionen in Produktinnovation, Fertigung und exzellenten Service will LuckEner zuverlässige Solar- und Energiespeicherlösungen für private und gewerbliche Anwendungen liefern und Partner auf globalen Märkten unterstützen.

    Über LuckEner

    LuckEner bietet Solar- und Energiespeicherlösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen an, darunter Wechselrichter, Batteriesysteme und intelligente Energieüberwachung. Gestützt auf globale Forschungs- und Entwicklungsressourcen sowie fortschrittliche Fertigungskapazitäten entwickelt LuckEner Lösungen für unterschiedliche Märkte und Netzbedingungen weltweit.

    Weitere Informationen finden Sie unter LuckEner | Solar- und Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen

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    LuckEner auf der LUTIAN Global Energy Partner Conference 2026 Ein neuer Meilenstein im globalen Wachstum TAIZHOU, China, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ - LuckEner präsentierte seine Solar- und Energiespeicherlösungen, seine Fertigungskompetenzen und seine Servicestrategie auf der LUTIAN Global Energy Partner Conference 2026, die vom 12. bis 14. Oktober …
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