Vietnamesisches Gastgewerbe erobert die Weltbühne

Der 2024 eingeführte Schlüssel, das Hoteläquivalent zum MICHELIN-Stern, wird nach anonymen Aufenthalten von MICHELIN-Inspektoren verliehen, die Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Beständigkeit des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie den Beitrag eines Hotels zu seiner Umgebung bewerten. Hotels können sich nicht dafür bewerben. Weltweit besitzen derzeit 2.832 Hotels das Key-Siegel.

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Mia Saigon wurde im MICHELIN Guide 2026 mit einem MICHELIN Key ausgezeichnet und gehört damit zu den 21 Hotels in Vietnam und nur drei in Ho Chi Minh City, die diese Auszeichnung erhalten haben.

Diese Auszeichnung sticht in einer Auswahl hervor, die größtenteils von internationalen Hotelgruppen dominiert wird. Das Mia Saigon ist im Besitz von Vietnamesen, wird von ihnen geleitet und geführt und ist Teil der Mia Luxury Collection, einer einheimischen Gruppe von Boutique-Hotels.

"Mia Saigon wurde als ein Zuhause am Fluss geschaffen, wo jeder Gast mit Namen bekannt ist", sagte Frau Trinh Tran, Hotelmanagerin. "Als vietnamesisches Team bringen wir die Herzlichkeit unserer Gastfreundschaft in jeden Aufenthalt ein. Wir fühlen uns geehrt, dass der Guide MICHELIN diesen Geist gewürdigt hat."

Die Gäste können alternativ zum Straßenverkehr mit dem hoteleigenen Shuttleboot auf dem Saigon-Fluss anreisen. Was die Gäste erwartet, ist ein Haus mit 53 Zimmern, das sich an indochinesischem Design und der Romantik der Art-Deco-Ära Saigons orientiert. Die Zimmer und Suiten sind in den Farben von vier Edelsteinen gehalten – Citrin, Rubin, Saphir und Smaragd – und jedes Zimmer hat einen privaten Balkon mit Blick auf den Fluss oder die Gärten.

Die Kunst verleiht dem Haus seinen Charakter. Überall im Gebäude, von der Lobby am Flussufer bis zum Dach, sind vietnamesische Kunstwerke zu sehen, darunter Werke von Bùi Xuân Phái und Đỗ Xuân Doãn, Töpferwaren aus Chu Đậu und antike Keramiken, von denen die ältesten etwa 2000 Jahre alt sind. Jede Gästeetage beherbergt dann ihre eigene Sammlung, die aus Alltagsgegenständen des Vietnam des 20. Jahrhunderts zusammengestellt wurde: handgemalte Propagandaplakate, die nie gedruckt wurden, Buchumschläge, Briefmarken, Streichholzschachtelkunst, Ersttagsbriefe und Zeitschriften. Die Gäste können die gesamte Sammlung im Rahmen des hoteleigenen Kunstrundgangs erkunden.

Das Haus versammelt sich um The Living Room, das für seinen Nachmittagstee bekannt ist, während Kitchen by the River raffinierte vietnamesische und internationale Küche serviert und The Muse handgemachte Cocktails und Tapas ausschenkt. Das Ô Spa, ein Pool am Flussufer und üppige Gärten runden das Refugium ab.

Reservierungen sind unter miasaigon.com möglich.

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