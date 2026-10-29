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    Raumfahrt, Tickets und Senfkorn-Power: Kursfeuerwerk voraus! Warum OHB, CTS Eventim und MustGrow Biologics jetzt Rückenwind bekommen könnten!

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Während der Raumfahrtkonzern OHB mit einer strategischen Beteiligung und vollen Auftragsbüchern überzeugt, sorgt beim Ticketspezialisten CTS Eventim der Einstieg eines …

    Raumfahrt, Tickets und Senfkorn-Power: Kursfeuerwerk voraus! Warum OHB, CTS Eventim und MustGrow Biologics jetzt Rückenwind bekommen könnten!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Während der Raumfahrtkonzern OHB mit einer strategischen Beteiligung und vollen Auftragsbüchern überzeugt, sorgt beim Ticketspezialisten CTS Eventim der Einstieg eines aktivistischen US-Investors für frische Fantasie. Ein interessanter Blickfang aber liegt auf MustGrow Biologics. Das Clean-Tech-Unternehmen dürfte mit dem gestrigen Bayer-Kamingespräch wichtige Impulse geliefert haben. Nach monatelanger Konsolidierung könnte die Aktie nun nach oben weiter ausbrechen. Gelingt der Sprung über die entscheidenden Widerstände, wartet starkes Potenzial.

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