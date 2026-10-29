Rüstungsindustrie setzt auf Wasserstoff? Rheinmetall, Nel ASA, SFC Energy, HPQ Silicon wollen profitieren. Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon. Gelingt Wasserstoff ausgerechnet in der Rüstungsindustrie der Durchbruch? Die Nachfrage nach dezentralen Energielösungen für Drohnen, Militärstützpunkte und mobile Einsatzzentralen nimmt zu. …



