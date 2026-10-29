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    Rüstungsindustrie setzt auf Wasserstoff? Rheinmetall, Nel ASA, SFC Energy, HPQ Silicon wollen profitieren.

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon. Gelingt Wasserstoff ausgerechnet in der Rüstungsindustrie der Durchbruch? Die Nachfrage nach dezentralen Energielösungen für Drohnen, Militärstützpunkte und mobile Einsatzzentralen nimmt zu. …

    Rüstungsindustrie setzt auf Wasserstoff? Rheinmetall, Nel ASA, SFC Energy, HPQ Silicon wollen profitieren.
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon. Gelingt Wasserstoff ausgerechnet in der Rüstungsindustrie der Durchbruch? Die Nachfrage nach dezentralen Energielösungen für Drohnen, Militärstützpunkte und mobile Einsatzzentralen nimmt zu. Dabei geht es weniger um Klimaschutz als um Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von verwundbaren Lieferketten. Auch die Politik hat das Potenzial erkannt. In Europa und den USA fließen staatliche Fördermittel in die Entwicklung neuer Wasserstofftechnologien für militärische Anwendungen. Davon könnten börsennotierte Unternehmen profitieren. HPQ Silicon meldet einen Erfolg bei der staatlichen Förderung einer innovativen Wasserstofftechnologie. SFC Energy baut sein Verteidigungsgeschäft mit einem neuen Partner im Nahen Osten aus. Und Rheinmetall und Nel ASA wollen gemeinsam die dezentrale Produktion synthetischer Kraftstoffe vorantreiben. Entsteht hier ein neuer Milliardenmarkt für Wasserstoffunternehmen?

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