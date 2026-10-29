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    Merz fliegt nach Südkorea

    Letzte Station der Asienreise

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    Für Sie zusammengefasst
    • Merz reist von Tokio nach Seoul zur letzten Station
    • Merz trifft in Seoul Präsident Lee Jae Myung zum Gespräch
    • Merz eröffnet in Seoul die Asien-Pazifik-Konferenz
    Letzte Station der Asienreise - Merz fliegt nach Südkorea
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fliegt am Donnerstag vom japanischen Tokio nach Südkorea, der dritten und letzten Station seiner fünftägigen Asienreise. In der Hauptstadt Seoul wird er Präsident Lee Jae Myung zu einem Gespräch und anschließend zu einem Arbeitsessen treffen. Am Freitag eröffnet Merz in Seoul die 19. Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der Deutschen Wirtschaft, bei der bis zu 1.000 hochrangige Teilnehmer aus Deutschland und dem indopazifischen Raum erwartet werden.

    Der Kanzler wird auch die entmilitarisierte Zone an der Grenze zu Nordkorea und eine Universität besuchen. Bei dem Besuch des Partnerlandes aus den G20 der führenden Industrienationen wird es vor allem um die Wirtschaftsbeziehungen gehen, aber auch um Sicherheitspolitik./mfi/DP/jha






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