🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Steinmeier hält Grundsatzrede an der Peking Universität

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Steinmeier erhält in Peking eine Ehrenprofessur
    • Steinmeier spricht Chinas Handelsüberschuss an
    • China soll Russland zum Ende des Ukraine-Kriegs drängen
    Steinmeier hält Grundsatzrede an der Peking Universität
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an diesem Donnerstag im Rahmen seines Staatsbesuchs in China von der Peking Universität mit einer Ehrenprofessur ausgezeichnet. Er will die Gelegenheit für eine Grundsatzrede zu den deutsch-chinesischen Beziehungen und zur gewachsenen Verantwortung Chinas in den internationalen Beziehungen nutzen.

    Der Bundespräsident will dabei unter anderem Chinas großen Handelsbilanzüberschuss gegenüber Deutschland und der EU ansprechen. Das deutsche Handelsbilanzdefizit mit dem Land betrug im vergangenen Jahr knapp 90 Milliarden Euro.

    Das erfolgreiche Modell der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gerate dadurch in ein Ungleichgewicht, hatte Steinmeier bereits am ersten Tag seines Staatsbesuchs gesagt. Europa müsse sich jetzt neu aufstellen und seine wirtschaftlichen Instrumente neu sortieren. "Wir müssen uns bemühen, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht etwa aufhört, sondern dass sie fortgesetzt wird, aber zum beiderseitigen Nutzen."

    Der Bundespräsident will das zur Weltmacht aufgestiegene China zudem ermuntern, mehr Verantwortung auf der internationalen Bühne zu übernehmen. So sollte China zum Beispiel seine guten Beziehungen zu Russland nutzen, um auf ein Ende des Ukraine-Krieges zu dringen.

    Steinmeiers Rede in der Universität wird laut Bundespräsidialamt auch den Rahmen für seine politischen Gespräche am Freitag vorgeben. Dann trifft er mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang zusammen. Der Bundespräsident war am Mittwochabend von Hefei aus, dem ersten Ziel seines Staatsbesuchs, nach Peking gekommen./sk/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Steinmeier hält Grundsatzrede an der Peking Universität Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an diesem Donnerstag im Rahmen seines Staatsbesuchs in China von der Peking Universität mit einer Ehrenprofessur ausgezeichnet. Er will die Gelegenheit für eine Grundsatzrede zu den deutsch-chinesischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     