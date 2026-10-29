Wadephul besucht Panama - Seewege-Freiheit zentral

BERLIN/PANAMA-STADT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) besucht an diesem Donnerstag Panama. Hintergrund dürften auch die Versuche von US-Präsident Donald Trump sein, mehr Einfluss auf den von dem mittelamerikanischen Land unterhaltenen Panamakanal zu bekommen. Die etwa 82 Kilometer lange Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik ist einer der wichtigsten Seewege der Welt.

Wadephul will auch die Schleusenanlagen des Kanals besichtigen. Infolge des Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen auf die Straße von Hormus erlebt der Handel durch den Panamakanal einen Aufschwung. Vor allem passieren mehr Öltanker die Wasserstraße. Der Kanal wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ingenieurkorps des US-Heeres gebaut. Am 31. Dezember 1999 übergaben die USA die Verwaltung an Panama.