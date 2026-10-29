EZB dürfte Zinsen trotz steigender Inflation nicht erhöhen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank dürfte nach ihrer Zinserhöhung im Oktober trotz der gestiegenen Inflation vorerst nicht nachlegen. Volkswirte rechnen damit, dass die EZB bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag in Frankfurt den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins bei 2,5 Prozent belassen wird. Die Entscheidung wird am Nachmittag (14.15 Uhr) veröffentlicht.

Dass teure Energie als Folge des Iran-Kriegs die Verbraucherpreise treibt, ist ein Argument für eine weitere Anhebung der Leitzinsen. Im September stieg die Teuerungsrate im Euroraum auf 3,8 Prozent - das ist weit über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent. Höhere Zinsen belasten aber zugleich alle, die investieren wollen. Auch die politisch aufgeheizte Lage in Frankreich spricht dafür, dass die EZB sich alle Optionen offen halten will.