Avolta Accelerates Q3 Growth as Margins Rise
Avolta’s growth gained pace in Q3 2026 as cash flow improved, while the travel retailer reaffirmed its medium-term targets despite margin pressure.
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- Avolta reported 9M 2026 IFRS turnover of CHF 10.663 billion and operating profit of CHF 882 million.
- CORE organic growth was 4.1% for the first nine months, accelerating to 4.6% in Q3 from 2.9% in Q2; excluding the Middle East, 9M growth was 5.2%.
- 9M CORE EBITDA was CHF 1.044 billion, with a 10.0% margin, down 20 basis points year on year. The Q3 margin rose to 11.6%, narrowing the year-on-year gap to around 40 basis points.
- 9M EFCF reached CHF 501 million, broadly flat year on year; Q3 EFCF increased to CHF 294 million from CHF 287 million a year earlier.
- Net debt was CHF 2.728 billion, with leverage of 2.0x. Avolta completed investments in DFS Okinawa and Penha Duty Free and repurchased CHF 191 million of shares during the period.
- Avolta confirmed its medium-term targets: 5–7% annual organic growth, 20–40 basis points of annual CORE EBITDA margin improvement, and 100–150 basis points of annual EFCF conversion improvement. Preliminary October organic growth was around 4.0%.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Avolta is on 11.03.2027.
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