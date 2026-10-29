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    Termine am 29. Oktober 2026

    TAGESVORSCHAU

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen ihre Q3-Zahlen
    • Europa und USA melden wichtige Konjunkturdaten
    • EZB-Zinsentscheid und EU-Kanada-Gipfel stehen an
    TAGESVORSCHAU - Termine am 29. Oktober 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen
    06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
    07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
    07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
    08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report
    08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
    10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Axa, 9Monatsumsatz
    18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen
    21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen
    21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHN: BYD, Q3-Zahlen
    ESP: Repsol, Q3-Zahlen
    GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen
    USA: Baxter International, Q3-Zahlen
    USA: ResMed, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26
    09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26
    11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26
    12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
    13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
    14:45 EUR: EZB Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 IRL/DEU: Pk von Ryanair und Bodensee-Airport zum Ausbau des Flugangebots

    CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada

    CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

    LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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