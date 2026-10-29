🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    E-Auto-Markt legt trotz China-Schwäche zu

    Rund 11 Millionen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Weltweit elf Millionen E-Autos neu zugelassen
    • Europa treibt den Absatz mit 2,5 Millionen E-Autos
    • Deutschland legt 58 Prozent zu, US-Absatz sinkt
    Rund 11 Millionen - E-Auto-Markt legt trotz China-Schwäche zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Weltweit kaufen die Menschen immer mehr Elektroautos. In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es rund elf Millionen Neuzulassungen - ein Rekord. Das sind 12 Prozent mehr rein batteriebetriebene Stromer (BEVs) als im Vergleichszeitraum vergangenes Jahr, wie eine Analyse der weltweit wichtigsten Märkte durch PwC zeigt. Im dritten Quartal war der Zuwachs mit 16 Prozent sogar noch etwas höher.

    Europäer als Treiber

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    53,94€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,09€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Entscheidender Treiber für das Wachstum ist Europa, wie das Beratungsunternehmen feststellt. Dort wurden seit Jahresbeginn 2,5 Millionen Elektroautos verkauft - ein Plus von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Im mit Abstand größten Markt, China, stagniert der Elektroautoabsatz dagegen bei gut 6 Millionen. Der Gesamtmarkt ist über mehrere Millionen Fahrzeuge geschrumpft, weshalb der Marktanteil von BEVs zugelegt hat.

    Aus der Reihe fallen die USA. Dort sank der BEV-Absatz um 29 Prozent auf 746.000. Der Marktanteil liegt bei nur noch 6 Prozent. Hier ist nach wie vor der Verbrenner das Fahrzeug der Wahl.

    ...und Deutschland?

    In Deutschland waren es 604.000 E-Auto-Zulassungen - 58 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit belegt Deutschland weltweit Platz 3, mit schrumpfendem Abstand zur Nummer 2, USA.

    Anhaltend hohe Spritpreise machen Verbrenner-Autos laut PwC immer unattraktiver. Für Verbraucher seien die Kosten von Strom und Kraftstoff nicht länger nebensächlich, sondern trügen erheblich zur Kaufentscheidung bei. Elektronisch betriebene Auto sind nach den Berechnungen deutlich günstiger im Verbrauch als Diesel oder Benziner./wum/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 57,29 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +9,90 %/+74,85 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rund 11 Millionen E-Auto-Markt legt trotz China-Schwäche zu Weltweit kaufen die Menschen immer mehr Elektroautos. In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es rund elf Millionen Neuzulassungen - ein Rekord. Das sind 12 Prozent mehr rein batteriebetriebene Stromer (BEVs) als im Vergleichszeitraum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     