Nach Fed-Zinspause: EZB am Zug! Microsoft top, Alphabet flopp – Heute Zahlenflut

Für Dezember rechnen die Märkte allerdings mit einer Zinserhöhung in den USA. Bernd Weidensteiner, Ökonom bei der Commerzbank, erwartet einen Anstieg um 0,25 Prozentpunkte, da sich die Inflation voraussichtlich weiterhin hartnäckig zeigen werde. Auch innerhalb der Fed überwiegt die Bereitschaft zur Straffung: 16 der 18 befragten Mitglieder erwarten mindestens einen weiteren Zinsschritt nach oben. Zwei der zwölf stimmberechtigten Mitglieder hatten bereits bei der jüngsten Sitzung eine Erhöhung befürwortet.

Nachdem die US-Notenbank Fed eine Zinspause eingelegt hat , richtet sich der Blick der Anleger heute auf die Europäische Zentralbank. Laut dpa-AFX erwarten Volkswirte, dass die EZB ihren Einlagenzins trotz hoher Inflation bei 2,5 Prozent belässt. Die Fed hatte ihren Leitzins zuvor in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert gehalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fed-Chef Kevin Warsh kündigte zudem Änderungen am Sitzungskalender an. Die Notenbank soll weiterhin achtmal jährlich zusammenkommen, künftig aber einzelne Treffen ohne Zinsabstimmung abhalten. Für 2027 ist eine solche Sitzung vorgesehen, 2028 könnten es zwei sein.

Thomas Altmann von QC Partners sieht in der Wortwahl der Fed Spielraum für eine Zinserhöhung: "Auffallend ist, dass die US-Wirtschaft nicht mehr als solide, sondern als stark beschrieben wird. Das würde durchaus Raum für eine Dezember-Erhöhung geben." Laut Altmann preist die Börse einen solchen Schritt im Dezember weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ein.

Während Microsoft mit Azure punktet, crash die Alphabet-Aktie trotz Cloud-Boom

Mit ihren Quartalszahlen haben Microsoft und Alphabet gegensätzliche Kursreaktionen ausgelöst. So legte die Microsoft-Aktie nach Börsenschluss um bis zu vier Prozent zu. Die Ergebnisse waren besser als erwartet: Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 19 Prozent auf 92,28 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 90,69 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,89 US-Dollar ebenfalls über der Prognose von 4,73 US-Dollar.

Treiber war Azure: Der Cloud-Umsatz kletterte um 48 Prozent auf 33,17 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt Microsoft währungsbereinigt ein Wachstum von 49 bis 50 Prozent in Aussicht. Trotz Investitionen einschließlich Finanzierungsleasing in Höhe von 45,2 Milliarden US-Dollar blieb der freie Cashflow mit 18,63 Milliarden US-Dollar positiv, sank jedoch gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent.

Alphabet verlor nach Börsenschluss dagegen mehr als zehn Prozent. Der Mutterkonzern von Google steigerte den Umsatz im dritten Quartal zwar um 25 Prozent auf 127,58 Milliarden US-Dollar, verfehlte aber die erwarteten 128,22 Milliarden US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie enttäuschte mit 2,67 statt 3,02 US-Dollar. Der Nettogewinn sank von 34,98 im Vorjahr auf 26,17 Milliarden US-Dollar.

Besonders schwer wog der negative freie Cashflow: Alphabet verbuchte einen Mittelabfluss von 9,07 Milliarden US-Dollar. Die Investitionen erreichten 51,36 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr bleibt die Planung bei 195 bis 205 Milliarden US-Dollar. Ab 2027 sollen die Ausgaben deutlich steigen. Selbst das Cloud-Wachstum von 103 Prozent auf 30,7 Milliarden US-Dollar konnte die Anleger nicht besänftigen.

Hoffnung auf Frieden im Nahostkonflikt lassen Ölpreis fallen

Die Hoffnungen auf neue Friedensgespräche haben die Ölpreise unter Druck gesetzt. Wie Reuters berichtet, verbilligte sich Brent am Donnerstagmorgen um 1,1 Prozent auf 114,10 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI verlor 1,3 Prozent und kostete damit 101,45 US-Dollar. Damit gaben beide Ölsorten einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab.

Hintergrund ist ein Bericht des Wall Street Journal, demzufolge US-Vizepräsident JD Vance in einem Brief an Irans Sicherheitsratschef Mohsen Rezaei für neue Verhandlungen geworben hat. Zugleich begrenzen anhaltende Huthi-Angriffe und Befürchtungen eines US-Angriffs auf den Iran nach den Zwischenwahlen am 3. November die Preisrückgänge.

Zusätzlichen Preisdruck erzeugt die Aussicht auf eine höhere russische Öl- und Dieselproduktion. Die US-Lagerdaten liefern ein gemischtes Bild: Während die Rohölbestände in der Woche bis zum 23. Oktober überraschend um 1,9 Millionen Barrel sanken, stiegen die Benzinvorräte unerwartet um 3,9 Millionen Barrel.

Der DAX nimmt ein Fünfwochenhoch ins Visier

Der DAX dürfte seine erfolgreiche Woche mit weiteren Gewinnen fortsetzen. Gut zwei Stunden vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG Markets den deutschen Leitindex 0,24 Prozent höher bei 25.765 Punkten. Damit zeichnet sich ein Auftakt auf dem höchsten Niveau seit fünf Wochen ab. Den gestrigen Handelstag beendete der DAX mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 25.704,02 Punkten.

Thomas Altmann von QC Partners stellt fest: "Erstmals seit Juli hat der DAX von Montag bis Mittwoch drei Tage in Folge im Plus abgeschlossen. Im Juli folgte darauf ein negativer Donnerstag. Eine solche Gewinnserie gab es seit der ersten Januarwoche nicht mehr."

Goldpreis wegen hoher Zinsen weiter unter Druck

Der Goldpreis steht weiterhin unter Druck. Am frühen Donnerstagmorgen notiert er erneut leicht im Minus. Eine Feinunze (31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostet aktuell 4.028,67 US-Dollar (Stand: 6:52 Uhr MEZ).

Aufgrund steigender Zinsen geriet das zinslose Gold zuletzt deutlich unter Druck und fiel kurzfristig vergangene Woche unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar.

Wie das Handelsblatt berichtet, sind neben den steigenden Zinsen auch Zwangsverkäufe nach den jüngsten Verlusten bei vielen Halbleiter-Aktien ein Grund für den Gold-Rücksetzer. Zudem erhöhe teures Öl den Inflationsdruck und damit die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen.

Zahlenflut: Amazon, Adidas und die Pharmaindustrie im Fokus

Die Berichtssaison nimmt heute kräftig Fahrt auf. In Deutschland stehen unter anderem die Quartalsberichte von Adidas, MTU Aero Engines, Wacker Chemie und Redcare Pharmacy auf dem Programm. In ganz Europa liefern die Energiekonzerne Shell, TotalEnergies, Repsol und OMV sowie die Finanzhäuser Société Générale und ING neue Zahlen. Auch bei Renault, STMicroelectronics, Air Liquide und AXA erhalten Anleger Einblicke in die Geschäftsentwicklung.

Vor dem US-Börsenstart rücken mit Eli Lilly, Merck und Bristol-Myers Squibb mehrere Pharmakonzerne in den Mittelpunkt. Mastercard, Caterpillar und Linde ergänzen das Programm. Hinzu kommen unter anderem die Berichte von Hershey, Norwegian Cruise Line und Crocs, die das Bild bei Konsum- und Reisewerten vervollständigen.

Nach US-Handelsschluss richtet sich der Blick vor allem auf Amazon. Daneben legen Intel, Gilead, SanDisk, Starbucks und Mondelez ihre Bilanzen vor. Auch Coinbase und Strategy melden Zahlen. Weitere Berichte kommen von Reddit, Pinterest, Roblox, Twilio, First Solar und Rivian.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion