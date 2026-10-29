Alphabet-Aktie stürzt nach Zahlen ab – wird KI zur Kostenfalle?

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat mit seinen Quartalszahlen für Enttäuschung an der Wall Street gesorgt. Trotz eines kräftigen Umsatzwachstums und eines Rekords im Cloud-Geschäft verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Besonders schwache Werbeerlöse und hohe KI-Investitionen belasteten die Stimmung. Die Alphabet-Aktie brach nachbörslich um 9,97 Prozent auf 292,50 US-Dollar ein.

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Im dritten Quartal 2026 steigerte Alphabet seinen Umsatz um 25 Prozent auf 127,58 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG durchschnittlich 128,2 Milliarden US-Dollar erwartet. Damit verfehlte der Technologiekonzern die Prognosen.

Deutlich größer fiel die Enttäuschung beim Gewinn aus. Das Ergebnis je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 US-Dollar und blieb damit klar hinter der Analystenschätzung von 3,02 US-Dollar zurück.

Allerdings wurde das Ergebnis durch Bewertungsverluste bei Unternehmensbeteiligungen in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar belastet. Das operative Ergebnis entwickelte sich dagegen positiv und stieg um 30 Prozent auf 40,58 Milliarden US-Dollar.

Google Cloud verdoppelt Umsatz – doch das reicht nicht

Der größte Lichtblick war erneut das Cloud-Geschäft. Google Cloud steigerte seinen Umsatz um 103 Prozent auf den Rekordwert von 30,71 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 29,57 Milliarden US-Dollar erwartet.

Noch deutlicher fiel das Wachstum beim operativen Gewinn aus. Dieser kletterte von 3,59 Milliarden auf 11,12 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich auf 36,2 Prozent.

Auch der Auftragsbestand unterstreicht die hohe Nachfrage. Er erreichte 561 Milliarden US-Dollar. Alphabet erwartet, innerhalb der kommenden 24 Monate mehr als 55 Prozent davon als Umsatz zu verbuchen.

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Google-Suche und YouTube enttäuschen

Während das Cloud-Geschäft boomt, wachsen die Sorgen um Alphabets wichtigste Einnahmequelle. Die Werbeerlöse aus der Google-Suche stiegen zwar um zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden US-Dollar, blieben damit jedoch hinter den Erwartungen von 65 Milliarden US-Dollar zurück.

Auch YouTube konnte die Prognosen nicht erfüllen. Die Werbeumsätze erhöhten sich lediglich um 9 Prozent auf 11,21 Milliarden US-Dollar. Insgesamt erwirtschaftete Alphabet mit Werbung 82,01 Milliarden US-Dollar, 1,4 Milliarden weniger als erwartet.

Als einen Grund für die schwächere Entwicklung nannte das Management die zunehmende Nutzung des KI-basierten Suchmodus AI Mode, dessen Werbevermarktung sich noch im Aufbau befindet.

Milliarden für KI – Alphabet verbrennt erneut Geld

Alphabet investierte allein im dritten Quartal 51,36 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der freie Cashflow rutschte dadurch mit minus 9,07 Milliarden US-Dollar erneut tief ins Negative. Bereits im zweiten Quartal hatte das Unternehmen einen Mittelabfluss von 5,86 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Für das laufende Geschäftsjahr hält Alphabet an seiner Investitionsprognose von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar fest. Finanzchefin Anat Ashkenazi kündigte jedoch an, dass die Ausgaben 2027 nochmals deutlich steigen sollen. Zudem dürften zusätzliche Rechenkapazitäten von Drittanbietern die Cloud-Margen kurzfristig belasten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 324,9USD auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.





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