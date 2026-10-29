🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Alphabet-Aktie stürzt nach Zahlen ab – wird KI zur Kostenfalle?

    Cloud-Verdopplung reicht nicht

    941 Aufrufe 941 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet enttäuscht mit seinen Quartalszahlen trotz eines Rekords im Cloud-Geschäft. Die Aktie bricht nachbörslich ein. Das steckt dahinter.

    Für Sie zusammengefasst
    Cloud-Verdopplung reicht nicht - Alphabet-Aktie stürzt nach Zahlen ab – wird KI zur Kostenfalle?
    Foto: Davide Bonaldo - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat mit seinen Quartalszahlen für Enttäuschung an der Wall Street gesorgt. Trotz eines kräftigen Umsatzwachstums und eines Rekords im Cloud-Geschäft verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Besonders schwache Werbeerlöse und hohe KI-Investitionen belasteten die Stimmung. Die Alphabet-Aktie brach nachbörslich um 9,97 Prozent auf 292,50 US-Dollar ein.

    Alphabet verfehlt Gewinnerwartungen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    282,16€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    326,61€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 9,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im dritten Quartal 2026 steigerte Alphabet seinen Umsatz um 25 Prozent auf 127,58 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG durchschnittlich 128,2 Milliarden US-Dollar erwartet. Damit verfehlte der Technologiekonzern die Prognosen.

    Deutlich größer fiel die Enttäuschung beim Gewinn aus. Das Ergebnis je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 US-Dollar und blieb damit klar hinter der Analystenschätzung von 3,02 US-Dollar zurück.

    Allerdings wurde das Ergebnis durch Bewertungsverluste bei Unternehmensbeteiligungen in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar belastet. Das operative Ergebnis entwickelte sich dagegen positiv und stieg um 30 Prozent auf 40,58 Milliarden US-Dollar.

    Google Cloud verdoppelt Umsatz – doch das reicht nicht

    Der größte Lichtblick war erneut das Cloud-Geschäft. Google Cloud steigerte seinen Umsatz um 103 Prozent auf den Rekordwert von 30,71 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 29,57 Milliarden US-Dollar erwartet.

    Noch deutlicher fiel das Wachstum beim operativen Gewinn aus. Dieser kletterte von 3,59 Milliarden auf 11,12 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich auf 36,2 Prozent.

    Auch der Auftragsbestand unterstreicht die hohe Nachfrage. Er erreichte 561 Milliarden US-Dollar. Alphabet erwartet, innerhalb der kommenden 24 Monate mehr als 55 Prozent davon als Umsatz zu verbuchen.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    Google-Suche und YouTube enttäuschen

    Während das Cloud-Geschäft boomt, wachsen die Sorgen um Alphabets wichtigste Einnahmequelle. Die Werbeerlöse aus der Google-Suche stiegen zwar um zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden US-Dollar, blieben damit jedoch hinter den Erwartungen von 65 Milliarden US-Dollar zurück.

    Auch YouTube konnte die Prognosen nicht erfüllen. Die Werbeumsätze erhöhten sich lediglich um 9 Prozent auf 11,21 Milliarden US-Dollar. Insgesamt erwirtschaftete Alphabet mit Werbung 82,01 Milliarden US-Dollar, 1,4 Milliarden weniger als erwartet.

    Als einen Grund für die schwächere Entwicklung nannte das Management die zunehmende Nutzung des KI-basierten Suchmodus AI Mode, dessen Werbevermarktung sich noch im Aufbau befindet.

    Milliarden für KI – Alphabet verbrennt erneut Geld

    Alphabet investierte allein im dritten Quartal 51,36 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der freie Cashflow rutschte dadurch mit minus 9,07 Milliarden US-Dollar erneut tief ins Negative. Bereits im zweiten Quartal hatte das Unternehmen einen Mittelabfluss von 5,86 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

    Für das laufende Geschäftsjahr hält Alphabet an seiner Investitionsprognose von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar fest. Finanzchefin Anat Ashkenazi kündigte jedoch an, dass die Ausgaben 2027 nochmals deutlich steigen sollen. Zudem dürften zusätzliche Rechenkapazitäten von Drittanbietern die Cloud-Margen kurzfristig belasten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 324,9USD auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cloud-Verdopplung reicht nicht Alphabet-Aktie stürzt nach Zahlen ab – wird KI zur Kostenfalle? Alphabet enttäuscht mit seinen Quartalszahlen trotz eines Rekords im Cloud-Geschäft. Die Aktie bricht nachbörslich ein. Das steckt dahinter.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     