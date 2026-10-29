Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen
Rückenwind aus Luftfahrt und Energie: Oerlikon legt im dritten Quartal 2026 bei Aufträgen und Umsatz zu. Trotz Lieferengpässen bestätigt der Konzern seinen Jahresausblick.
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- Oerlikons Bestellungseingang stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 14,9 % auf CHF 458 Mio.
- Der Umsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 10,1 % auf CHF 421 Mio.
- Wachstumstreiber waren vor allem Luftfahrt, Energieerzeugung und Allgemeine Industrie; höhere Volumen und positive Preiseffekte unterstützten die Entwicklung.
- Materials & Equipment erzielte das stärkste organische Umsatzwachstum: 21,4 %. Coating Services wuchs um 6,7 %, Components um 1,2 %.
- Der Luxusgütermarkt stabilisierte sich weiter, während der Automobilmarkt schwach blieb. Lieferengpässe bei kritischen Mineralien wie Wolfram und Yttrium prägten das Marktumfeld.
- Oerlikon bestätigte den im ersten Halbjahr 2026 angehobenen Finanzausblick für das Gesamtjahr.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 19.02.2027.
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