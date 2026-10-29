🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOC Oerlikon Inc. Pfaeffikon AktievorwärtsNachrichten zu OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon

    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückenwind aus Luftfahrt und Energie: Oerlikon legt im dritten Quartal 2026 bei Aufträgen und Umsatz zu. Trotz Lieferengpässen bestätigt der Konzern seinen Jahresausblick.

    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Oerlikons Bestellungseingang stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 14,9 % auf CHF 458 Mio.
    • Der Umsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 10,1 % auf CHF 421 Mio.
    • Wachstumstreiber waren vor allem Luftfahrt, Energieerzeugung und Allgemeine Industrie; höhere Volumen und positive Preiseffekte unterstützten die Entwicklung.
    • Materials & Equipment erzielte das stärkste organische Umsatzwachstum: 21,4 %. Coating Services wuchs um 6,7 %, Components um 1,2 %.
    • Der Luxusgütermarkt stabilisierte sich weiter, während der Automobilmarkt schwach blieb. Lieferengpässe bei kritischen Mineralien wie Wolfram und Yttrium prägten das Marktumfeld.
    • Oerlikon bestätigte den im ersten Halbjahr 2026 angehobenen Finanzausblick für das Gesamtjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 19.02.2027.


    OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon

    +0,16 %
    -1,06 %
    +1,16 %
    +15,12 %
    +96,52 %
    +67,58 %
    -30,60 %
    -28,26 %
    -97,31 %
    ISIN:CH0000816824WKN:863037
    OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen Rückenwind aus Luftfahrt und Energie: Oerlikon legt im dritten Quartal 2026 bei Aufträgen und Umsatz zu. Trotz Lieferengpässen bestätigt der Konzern seinen Jahresausblick.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     