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    Redcare's Rx-Fueled Q3: Revenue Up 18%, Adjusted EBITDA Margin Hits 3.4%

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    Redcare’s Q3 2026 performance gained momentum as strong prescription sales drove double-digit revenue growth, higher margins and a second consecutive quarter of net profit.

    Redcare's Rx-Fueled Q3: Revenue Up 18%, Adjusted EBITDA Margin Hits 3.4%
    Foto: Adobe Stock
    • Q3 2026 revenue rose 18% year over year to €847 million; revenue for the first nine months increased 19% to €2.55 billion.
    • Prescription (Rx) revenue grew 31% to €358 million, led by 56% growth in Germany; non-Rx revenue increased 9%.
    • Adjusted EBITDA climbed 68% to €29 million, lifting the margin from 2.4% to 3.4%; nine-month adjusted EBITDA was €73 million.
    • Redcare recorded net income of €1 million and free cash flow of €15 million in Q3, marking its second consecutive quarter of net profit.
    • The active customer base reached 15.2 million, up 1.5 million year over year; customer satisfaction remained high, with an overall NPS of 76.
    • The company reaffirmed 2026 guidance: total revenue growth of 16–18% and an adjusted EBITDA margin of 2.5–3.0%.

    The next important date, Interim Statement Q3 2026, at Redcare Pharmacy is on 29.10.2026.

    At this time, the index SDAX was at 18.393,05PKT (+0,09 %).


    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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