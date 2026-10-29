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    Redcare Pharmacy: Rx treibt Umsatz +18%, EBITDA-Marge steigt auf 3,4%

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    Redcare auf Wachstumskurs: Das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten treibt den Umsatz im dritten Quartal 2026 an. Auch Profitabilität und Kundenbasis legen zu.

    Redcare Pharmacy: Rx treibt Umsatz +18%, EBITDA-Marge steigt auf 3,4%
    Foto: jarmoluk - unsplash
    • Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 18 % auf 847 Mio. Euro; in den ersten neun Monaten wuchs er um 19 % auf 2,55 Mrd. Euro.
    • Das Rx-Geschäft legte im Quartal um 31 % auf 358 Mio. Euro zu. Besonders stark entwickelte sich Deutschland mit einem Plus von 56 % auf 197 Mio. Euro.
    • Der Non-Rx-Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal um 9 % auf 489 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA wuchs um 68 % auf rund 29 Mio. Euro; die Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4 %. Redcare erzielte zudem zum zweiten Mal in Folge einen Nettogewinn.
    • Die aktive Kundenbasis erreichte Ende September 15,2 Mio. – ein Zuwachs von 1,5 Mio. beziehungsweise 11 % gegenüber dem Vorjahr.
    • Redcare bestätigte die Jahresprognose 2026: Umsatzwachstum von 16–18 % und bereinigte EBITDA-Marge von 2,5–3,0 %; für Rx in Deutschland werden 730–760 Mio. Euro Umsatz erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Q3 2026, bei Redcare Pharmacy ist am 29.10.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.393,05PKT (+0,09 %).


    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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