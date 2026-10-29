Microsoft enthüllt das Ausmaß seines Cloud-Geschäfts
Goldgrube Azure
Microsoft übertrifft mit starken Quartalszahlen die Erwartungen. Das boomende Cloud-Geschäft treibt das Wachstum, doch die hohen KI-Investitionen hinterlassen Spuren.
- Microsoft übertrifft Umsatz- und Gewinnprognosen
- Azure wächst dank KI-Nachfrage um 48 Prozent
- Hohe KI-Ausgaben senken den freien Cashflow
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Der US-Technologiekonzern Microsoft hat am Mittwochabend überzeugende Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Angetrieben von der anhaltend hohen Nachfrage nach Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz übertraf das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenprognosen.
Die Microsoft-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Kursplus von 2,9 Prozent auf 546,39 US-Dollar.
Gewinn und Umsatz über den Erwartungen
Im abgelaufenen Quartal steigerte Microsoft seinen Umsatz um 19 Prozent auf 92,28 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 90,69 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Auch beim Gewinn überraschte der Konzern positiv. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,89 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 4,73 US-Dollar.
Der Nettogewinn sprang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent von 27,75 Milliarden auf 36,63 Milliarden US-Dollar. Der unbereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 3,72 auf 4,92 US-Dollar.
Cloud-Geschäft wächst schneller als erwartet
Der Umsatz der Cloud-Sparte Azure stieg gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent auf 33,17 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 32,32 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Erstmals veröffentlicht Microsoft die Umsätze seiner Cloud-Plattform als eigenständige Kennzahl. Der gesamte Microsoft-Cloud-Umsatz stieg um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden US-Dollar. Besonders die steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung und Unternehmensanwendungen treibt das Wachstum voran.
Milliarden für KI
Das rasante Wachstum hat allerdings seinen Preis. Microsoft investierte im vergangenen Quartal einschließlich Finanzierungsleasing insgesamt 45,2 Milliarden US-Dollar in seine Infrastruktur. Das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten sogar mit Ausgaben von 50,67 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Die hohen Investitionen hinterlassen dennoch deutliche Spuren. Der freie Cashflow sank um 27 Prozent auf 18,63 Milliarden US-Dollar. Anders als einige seiner großen Technologiekonkurrenten bleibt Microsoft damit jedoch weiterhin deutlich im positiven Bereich.
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Microsoft gibt optimistischen Ausblick
Auch für das laufende zweite Geschäftsquartal erwartet Microsoft weiteres Wachstum. Der Konzern rechnet mit einem Umsatz zwischen 96 und 97,1 Milliarden US-Dollar.
Damit liegt die Prognose über den bisherigen Analystenerwartungen von 95,6 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig dürften die Ausgaben für KI-Infrastruktur weiter steigen. Finanzchefin Amy Hood stellte für das laufende Quartal Investitionen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Für das gesamte Kalenderjahr 2026 erwartet Microsoft entsprechende Ausgaben von 170 Milliarden US-Dollar.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 531,0USD auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.