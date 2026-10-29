Microsoft enthüllt das Ausmaß seines Cloud-Geschäfts

Die Microsoft-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Kursplus von 2,9 Prozent auf 546,39 US-Dollar.

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat am Mittwochabend überzeugende Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Angetrieben von der anhaltend hohen Nachfrage nach Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz übertraf das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenprognosen.

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Gewinn und Umsatz über den Erwartungen

Im abgelaufenen Quartal steigerte Microsoft seinen Umsatz um 19 Prozent auf 92,28 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 90,69 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Auch beim Gewinn überraschte der Konzern positiv. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,89 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 4,73 US-Dollar.

Der Nettogewinn sprang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent von 27,75 Milliarden auf 36,63 Milliarden US-Dollar. Der unbereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 3,72 auf 4,92 US-Dollar.

Cloud-Geschäft wächst schneller als erwartet

Der Umsatz der Cloud-Sparte Azure stieg gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent auf 33,17 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 32,32 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Erstmals veröffentlicht Microsoft die Umsätze seiner Cloud-Plattform als eigenständige Kennzahl. Der gesamte Microsoft-Cloud-Umsatz stieg um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden US-Dollar. Besonders die steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung und Unternehmensanwendungen treibt das Wachstum voran.

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Milliarden für KI

Das rasante Wachstum hat allerdings seinen Preis. Microsoft investierte im vergangenen Quartal einschließlich Finanzierungsleasing insgesamt 45,2 Milliarden US-Dollar in seine Infrastruktur. Das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten sogar mit Ausgaben von 50,67 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die hohen Investitionen hinterlassen dennoch deutliche Spuren. Der freie Cashflow sank um 27 Prozent auf 18,63 Milliarden US-Dollar. Anders als einige seiner großen Technologiekonkurrenten bleibt Microsoft damit jedoch weiterhin deutlich im positiven Bereich.

Microsoft gibt optimistischen Ausblick

Auch für das laufende zweite Geschäftsquartal erwartet Microsoft weiteres Wachstum. Der Konzern rechnet mit einem Umsatz zwischen 96 und 97,1 Milliarden US-Dollar.

Damit liegt die Prognose über den bisherigen Analystenerwartungen von 95,6 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig dürften die Ausgaben für KI-Infrastruktur weiter steigen. Finanzchefin Amy Hood stellte für das laufende Quartal Investitionen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Für das gesamte Kalenderjahr 2026 erwartet Microsoft entsprechende Ausgaben von 170 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 531,0USD auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.





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