KION wächst 2026: Mehr Umsatz und Profitabilität dank Automation
Mehr Gewinn, gedämpfter Ausblick: KION wächst dank Automatisierung, senkt jedoch die Jahresprognose 2026 und verschiebt das zweistellige Margenziel auf die Zeit nach 2027.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,9 % auf 8,522 Mrd. €, das bereinigte EBIT um 9,9 % auf 632,5 Mio. €; die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich von 7,0 % auf 7,4 %.
- Intelligent Automation Solutions (IAS) war der Wachstumstreiber: Der Umsatz legte um 16,9 % auf 2,519 Mrd. € und das bereinigte EBIT um 36,6 % auf 172,2 Mio. € zu.
- Im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) sank der Umsatz leicht auf 6,034 Mrd. €; der Auftragseingang im Konzern ging insgesamt um 4,9 % auf 8,445 Mrd. € zurück.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 309,1 Mio. € (Vorjahr: 167,1 Mio. €). Der Free Cashflow blieb mit 121,1 Mio. € positiv, fiel aber deutlich niedriger aus als im Vorjahr (392,8 Mio. €).
- KION senkte die Jahresprognose 2026: Erwartet werden nun 11,45–11,75 Mrd. € Umsatz und 815–875 Mio. € bereinigtes EBIT; der Free Cashflow soll 400–500 Mio. € erreichen.
- Das Ziel einer zweistelligen bereinigten EBIT-Marge im Konzern und in beiden Segmenten soll angesichts der Geschäftsentwicklung und Marktbedingungen erst nach 2027 erreicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Kion Group ist am 29.10.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.438,13PKT (-0,21 %).
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