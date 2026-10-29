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    Heute Ex-Date: Diese Unternehmen schütten aus

    Ausschüttungen im Blick

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    Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Ausschüttungen im Blick - Heute Ex-Date: Diese Unternehmen schütten aus
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 29.10.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden im Blick: Diese Aktien erreichen heute ihren Ex-Tag - 29.10.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Banco Santander
    		ES +2,96 % interim 0,13EUR
    Inditex
    		ES +3,44 % final 0,55EUR
    M&G Credit Income Investment Trust GBP
    		GB +8,14 % quartalsweise 0,02GBP
    TGS
    		NO +7,37 % quartalsweise 0,16NOK
    UPM-Kymmene
    		FI +6,10 % final 0,75EUR
    Carrier Global Corporation
    		US +1,42 % quartalsweise 0,24USD
    Sylvania Platinum
    		BM +4,09 % final 0,04GBP
    Hilton Food Group
    		GB +4,33 % interim 0,10GBP
    Supermarket Income REIT
    		GB +7,44 % quartalsweise 0,02GBP
    JD Sports Fashion
    		GB +1,17 % interim 0,00GBP
    Henderson Far East Income
    		JE +10,88 % quartalsweise 0,06GBP
    Balfour Beatty
    		GB +2,39 % interim 0,05GBP
    McBride
    		GB - interim 0,03GBP
    Kier Group
    		GB +3,50 % final 0,05GBP
    Renishaw
    		GB +2,41 % final 0,70GBP
    Whitbread
    		GB +3,31 % interim 0,36GBP
    Bloomsbury Publishing
    		GB +3,09 % interim 0,04GBP
    Telia Company
    		SE +5,06 % quartalsweise 0,10USD
    Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited Ptg.Shs
    		GG +8,66 % quartalsweise 0,02GBP
    Fidelity Asian Values
    		GB +2,82 % interim 0,22GBP

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.

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