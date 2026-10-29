Redcare Pharmacy steigert Erlös und operativen Gewinn etwas stärker als erwartet

Redcare vs. DocMorris – ein interessanter Bewertungsvergleich

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, Redcare und den Schweizer Wettbewerber DocMorris auf Grundlage der jüngsten Unternehmensprognosen für 2026 gegenüberzustellen. Das Ergebnis finde ich durchaus bemerkenswert.

Zunächst die Ausgangsdaten:

Redcare (Xetra-Schlusskurs 16.10.: 74,80 €)

Marktkapitalisierung: ca. 1,54 Mrd. € Erwarteter Umsatz 2026: ca. 3,44 Mrd. € Bereinigte EBITDA-Marge 2026: 2,5–3,0 %

DocMorris (Schlusskurs 16.10.: 15,58 CHF)

Marktkapitalisierung: ca. 810 Mio. € Erwarteter konsolidierter Umsatz 2026: ca. 1,38 Mrd. € Bereinigtes EBITDA 2026: besser als minus 10 Mio. CHF

Die Umsatzschätzungen basieren jeweils auf den Mittelwerten der jüngsten Unternehmensprognosen. Bei DocMorris verwende ich den konsolidierten Nettoumsatz und nicht den etwas höheren Außenumsatz.

Redcare erwirtschaftet damit ungefähr den 2,5-fachen Jahresumsatz von DocMorris, wird an der Börse aber lediglich mit dem 1,9-fachen Börsenwert bewertet.

Noch interessanter wird der Vergleich, wenn man statt der reinen Marktkapitalisierung den Enterprise Value (EV) heranzieht und damit die Finanzverschuldung berücksichtigt.

Für die Berechnung verwende ich die Nettoverschuldung einschließlich Leasingverbindlichkeiten aus den Halbjahresberichten 2026.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass DocMorris im September seine 2028 fällige Wandelanleihe über 49,6 Mio. CHF vollständig zurückgekauft und durch eine neue Wandelanleihe über 96,8 Mio. CHF mit Laufzeit bis 2031 refinanziert hat. Die daneben bestehende Wandelanleihe über 200 Mio. CHF mit Laufzeit bis 2029 bleibt unverändert bestehen.

Die Refinanzierung verlängert die Laufzeiten und reduziert die Zinsbelastung. Für die folgende EV-Rechnung verwende ich näherungsweise die zuletzt ausgewiesene Nettoverschuldung, ohne die abgelöste Wandelanleihe doppelt zu berücksichtigen.

Daraus ergeben sich folgende Bewertungskennzahlen:

Redcare:

Nettoverschuldung: ca. 237 Mio. € Enterprise Value: ca. 1,78 Mrd. € EV/Umsatz 2026e: ca. 0,52

DocMorris:

Nettoverschuldung: ca. 187 Mio. € Enterprise Value: ca. 1,00 Mrd. € EV/Umsatz 2026e: ca. 0,72

Mit anderen Worten: Der Markt bewertet jeden Euro erwarteten Umsatz bei DocMorris derzeit rund 40 % höher als bei Redcare.

Ist dieser Bewertungsabschlag bei Redcare fundamental gerechtfertigt?

Meines Erachtens eher nicht.

Redcare verfügt über die deutlich größere Umsatzbasis, entsprechende Skaleneffekte und erzielt bereits eine positive bereinigte EBITDA-Marge. Für 2026 stehen immerhin rund 86–103 Mio. € bereinigtes EBITDA im Raum.

DocMorris macht operativ allerdings ebenfalls erhebliche Fortschritte. Das Rx-Wachstum von 78,3 % im dritten Quartal und das erstmals positive bereinigte Quartals-EBITDA von 0,6 Mio. CHF sind durchaus beachtlich. Auch die Digital-Services-Aktivitäten bieten zusätzliches Potenzial. Das sollte man bei einem fairen Vergleich keinesfalls unterschlagen.

Dennoch erscheint mir angesichts der unterschiedlichen Größenordnung und Profitabilität eher ein gewisser Bewertungsaufschlag für Redcare als ein Abschlag plausibel.

Was ergäbe sich bei einer Angleichung der Bewertungsmultiples?

Unter Verwendung der genannten EV- und Umsatzannahmen komme ich für Redcare auf folgende rechnerische Bewertungen:

Identischer EV/Umsatz-Multiple wie DocMorris: ca. 2,25 Mrd. € Marktkapitalisierung bzw. 109 € je Aktie. 10 % Bewertungsaufschlag für Redcare: ca. 2,50 Mrd. € bzw. 122 € je Aktie. 20 % Bewertungsaufschlag: ca. 2,75 Mrd. € bzw. 134 € je Aktie.

Das entspräche gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von 74,80 € einem rechnerischen Aufwertungspotenzial von rund 46 % bis 79 %.

Natürlich sind das keine Kursziele im eigentlichen Sinne, sondern Ergebnisse eines relativen Bewertungsmodells. Insbesondere setzt die Rechnung voraus, dass DocMorris selbst angemessen bewertet ist.

Zudem handelt es sich bei der Nettoverschuldung um den zuletzt verfügbaren Halbjahresstand und damit um eine Näherung, nicht um eine tagesaktuelle Pro-forma-Bilanz nach der Refinanzierung. Auch mögliche Verwässerungseffekte durch Wandelanleihen sind bei einer aktienbezogenen Bewertung gesondert zu betrachten.

Mein Fazit:

Ich finde vor allem bemerkenswert, dass Redcare schon bei einer vollständigen Angleichung des EV/Umsatz-Multiples an DocMorris auf einen rechnerischen Aktienwert von rund 109 € käme – und das ganz ohne irgendeinen Qualitätsaufschlag.

Bei einem moderaten Aufschlag von 20 % wären es sogar rund 134 €.

Ob der Markt diese Bewertungsdiskrepanz irgendwann schließt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Fundamental erscheint mir jedenfalls schwer nachvollziehbar, weshalb ausgerechnet der größere und deutlich profitablere Wettbewerber derzeit mit dem niedrigeren Umsatzmultiple gehandelt wird.

Mich würde interessieren, wie andere diese erhebliche Bewertungsdifferenz zwischen den beiden Unternehmen einschätzen.

Quellen:

Redcare, Prognoseanhebung vom 28.09.2026:

https://ir.redcare-pharmacy.com/nachrichten/redcare-pharmacy-raises-again-full-year-2026-revenue-guidance-driven-by-strong-rx-momentum-in-germany/750b3fed-5832-4e23-a440-68d9e25cce15

DocMorris, Q3-Trading-Update vom 15.10.2026:

https://ir-corporate.docmorris.com/de/nachrichten/docmorris-beschleunigt-rx-wachstum-auf-78prozent-im-q3-ebitda-breakeven-bereits-im-q3-erreicht-sowie-umsatz-und/66b8ac54-48ef-4230-8e72-eec332b45de6

DocMorris, Refinanzierung vom 11.09.2026:

https://ir-corporate.docmorris.com/de/nachrichten/docmorris-gibt-den-finalen-wandlungspreis-und-das-emissionsvolumen-der-neuen-wandelanleihe-mit-faelligkeit-2031-bekannt/4540a6ae-a2b6-4f44-98d0-9bf07176f54c

Dazu die Halbjahresberichte 2026 beider Gesellschaften.