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    Redcare Pharmacy steigert Erlös und operativen Gewinn etwas stärker als erwartet

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    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare profitiert weiter vom Boom bei E-Rezepten
    • Umsatz steigt um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda wächst um 68 Prozent auf 28,7
    Redcare Pharmacy steigert Erlös und operativen Gewinn etwas stärker als erwartet
    Foto: Adobe Stock

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy hat im dritten Quartal weiter von einem Boom bei E-Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Sevenum mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen schnitt damit etwas besser als von Experten erwartet ab. Der Konzern, der in Deutschland unter anderem mit der Marke Shop Apotheke vertreten ist, hatte bereits im September wegen guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht./zb/stk

    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 18.419 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +2,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +7,32 %/+51,52 % bedeutet.





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