Japans Zinsentscheid im Fokus

Erwartet wird in Japan eine Fiskalpolitik, die zwar wachstumsorientiert bleibt, aber künftig selektiver ausfällt und stärker auf die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung achtet. Wie stark dieser Kurswechsel ausfällt, hängt insbesondere vom endgültigen Haushalt für das nächste Fiskaljahr und der Finanzierung geplanter Steuerentlastungen ab. Die Bank of Japan dürfte nach Einschätzung der Marktanalysten die Zinsen am Freitag voraussichtlich nicht verändern – Marktbeobachter erwarten mehrheitlich eine Zinspause.

Ein erfolgreicher Sprung über die obere Begrenzung bei 159,0370 JPY könnte den Anfang September angestoßenen Stein erneut ins Rollen bringen und Zugewinne zunächst an das Septemberhoch bei 169,3920 JPY ermöglichen; darüber wäre ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 163,9870 JPY möglich und würde sich für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen auf das Paar USD/JPY anbieten. Untenrum sichert hingegen der jüngste Spike bei 156,0730 JPY das Paar ab. Erst unter diesem Preisniveau dürfte sich eine längere Konsolidierung in den Bereich von 152,8870 JPY hinziehen, was dem bullischen Setup erheblichen Schaden zufügen würde.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Sobald das Paar USD/JPY erfolgreich und mindestens auf Tagesbasis über 159,0370 JPY anspringt, wird ein Rücklauf zurück an das Jahreshoch bei 163,9870 JPY sehr wahrscheinlich und würde sich für den Aufbau von frischen Long-Positionen anbieten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DP9EVB würde hieraus eine Renditechance von 200 Prozent entspringen, der Zielkurs des Scheins wurde rechnerisch bei 4,99 Euro ermittelt. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte jedoch um das Septemberhoch von 169,3920 JPY gerechnet werden. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch noch deutlich unter den beiden gleitenden Durchschnitten angesiedelt werden, falls temporäre Ausreißer auf der Unterseite auftreten.

Strategie für steigende Kurse WKN: DP9EVB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,48 – 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 155,4426 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 155,4426 JPY akt. Kurs Basiswert: 157,8640 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 4,99 Euro Hebel: 60,98 Kurschance: + 200 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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