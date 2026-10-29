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    Alzchem auf Wachstumskurs: Umsatz und Profitabilität steigen 2026

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    Alzchem legt bei Umsatz und Gewinn zu: Ernährung und Verteidigung treiben das Wachstum. Neue Kapazitäten stärken den Ausblick, die Jahresprognose 2026 bleibt bestätigt.

    Alzchem auf Wachstumskurs: Umsatz und Profitabilität steigen 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 4 % auf 443,8 Mio. Euro; das EBITDA erhöhte sich um 8 % auf 93,2 Mio. Euro.
    • Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 20,3 % auf 21,0 %; der Periodengewinn stieg von 46,8 Mio. auf 48,4 Mio. Euro.
    • Im Segment Specialty Chemicals wuchs der Umsatz um 11 % auf 312,7 Mio. Euro und das EBITDA um 17 % auf 91,5 Mio. Euro. Treiber waren vor allem Ernährung und Verteidigung.
    • Bei Basics & Intermediates sank der Umsatz auf 109,5 Mio. Euro und das EBITDA auf 2,0 Mio. Euro; im dritten Quartal erzielte das Segment wieder ein positives EBITDA.
    • Alzchem nahm in Deutschland neue Kapazitäten für Guanidinnitrat und Nitroguanidin technisch in Betrieb; erste Verkäufe werden im vierten Quartal 2026 erwartet. Der Kreatin-Ausbau soll ab der zweiten Jahreshälfte 2027 anlaufen.
    • Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose 2026: rund 600 Mio. Euro Umsatz, 126 Mio. Euro EBITDA und eine EBITDA-Marge von etwa 21 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 29.10.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.393,05PKT (+0,09 %).


    Alzchem Group

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    ISIN:DE000A41YHG1WKN:A41YHG
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