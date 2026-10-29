Dax dürfte positiven Wochenverlauf fortsetzen

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet . Microsoft überzeugte, die Google -Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen hierzulande gibt es am Morgen von Dax-Konzernen wie Volkswagen , Adidas und MTU ./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 324,9 auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +1,57 %/+169,32 % bedeutet.