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    Dax dürfte positiven Wochenverlauf fortsetzen

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit moderatem Plus auf Fünfwochenhoch
    • EZB hält Zinsen wohl stabil, Ölpreise sinken leicht
    • Microsoft überzeugt, Alphabet enttäuscht mit Zahlen
    DAX-FLASH - Dax dürfte positiven Wochenverlauf fortsetzen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit fünf Wochen dürfte der Dax am Donnerstag mit einem moderaten Plus starten. Seine bislang erfolgreiche Woche könnte er also fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent auf 25.765 Punkte. Die Ölpreise sanken am Morgen ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind.

    Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend mit unveränderten Leitzinsen war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag ihre Zinsen nicht verändern, so die Einschätzung von Volkswirten.

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    Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet . Microsoft überzeugte, die Google -Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen hierzulande gibt es am Morgen von Dax-Konzernen wie Volkswagen , Adidas und MTU ./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 324,9 auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +1,57 %/+169,32 % bedeutet.





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