Linnemann schließt Kürzung von Pflegeleistungen nicht aus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) schließt die Kürzung von Leistungen der Pflegeversicherung nicht aus. "Wir müssen rund zehn Prozent einsparen", sagte Linnemann dem "Handelsblatt". "Natürlich kann ich nicht garantieren, dass es an der ein oder anderen Stelle keine Leistungskürzungen geben wird."

Die Pflegeversicherung habe ein strukturelles Finanzierungsproblem. Die Zahl der Pflegebedürftigen sei innerhalb von 20 Jahren von zwei auf mehr als sechs Millionen gestiegen. Ohne Reform wäre für 2027 ein Defizit von rund acht Milliarden Euro aufgelaufen. Der Minister kündigte an, Pflegeleistungen künftig mehr steuern zu wollen: "Wir müssen zielgenauer denen helfen, die es wirklich brauchen", so Linnemann.