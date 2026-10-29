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    Werden Anleihen wieder zu einer besseren Anlage für Portfolios?

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    Die Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen lassen Anleihen für Portfolios attraktiver erscheinen, doch ob Anleger ihren Anleiheanteil erhöhen sollten, hängt nicht zuletzt von ihrem Anlagehorizont ab. Ein Blick auf gleitende Fünf-Jahres-Betrachtungen im Langzeitvergleich ergibt allerdings ein gemischtes Bild. Wir stellen den Beitrag  aus dem Magazin von Goldman Sachs vor…

    Laut Goldman Sachs Research erscheinen Aktien in den nächsten Monaten weiterhin attraktiver als Anleihen. Ein starkes Gewinnwachstum könnte einen Puffer gegen steigende Anleiherenditen bilden.

    Ein 60/40-Portfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen könnte über längere Zeithorizonte ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten, obwohl Anleger dennoch in Betracht ziehen sollten, diese Portfolios beispielsweise durch alternative Anlagen zu diversifizieren.

    Da die Renditen von US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten steigen, stellt sich die Frage: Werden Anleihen zu einer besseren Anlage für Portfolios? „Auf den ersten Blick erscheinen Anleihen eindeutig attraktiver“, sagt Christian Mueller-Glissmann, Leiter der Abteilung Asset Allocation bei Goldman Sachs Research. „Die Herausforderung besteht natürlich darin, dass dies stark von Ihrem Anlagehorizont abhängt.“

    Kurzfristig können Anleihen mit längerer Laufzeit Portfolios risikoreicher machen und möglicherweise keine verlässliche Absicherung bieten, wenn Anleger Risiken scheuen. Laut Goldman Sachs Research kann eine Erhöhung des Anleiheanteils jedoch für Anleger mit längerem Zeithorizont sinnvoller sein.

    Sollten Anleger einen größeren Anteil ihres Portfolios in Anleihen investieren?

    Mueller-Glissmann nennt vier Schlüsselfaktoren, die bei der Vermögensallokation in einem Portfolio zu berücksichtigen sind: die relative Rendite der Vermögenswerte, ihr relatives Risiko, ihr Korrelationsvorteil und ihre Rendite im Vergleich zu Bargeld.

    Die relative Rendite von Anleihen im Vergleich zu anderen Anlageformen werde in nächster Zeit komplexer, da Spielraum für einen weiteren Anstieg der Zinsen bestehe, sagt er. Goldman Sachs Research geht unterdessen davon aus, dass die relative Rendite von Aktien in den nächsten Monaten durch das Gewinnwachstum beflügelt wird. Die optimale Allokation in Anleihen lag in den letzten fünf Jahren bei nahezu 0 Prozent, da diese Wertpapiere eine ihrer schlechtesten gleitenden Fünfjahresrenditen seit einem Jahrhundert verzeichneten, während Aktien sich stark entwickelten.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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