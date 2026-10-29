SMT Scharf: Das zeigen die Q3-Ergebnisse 2026
SMT Scharf kämpft mit einem deutlichen Umsatzrückgang und senkt die Jahresprognose. Lichtblicke liefern das Servicegeschäft und Fortschritte bei elektrischen Transportlösungen.
Foto: SMT Scharf GmbH
- In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz um 27,3 % auf 51,5 Mio. Euro (Vorjahr: 70,9 Mio. Euro), vor allem wegen des schwächeren Neuanlagengeschäfts und geringerer Erlöse in der Tunnellogistik.
- Im dritten Quartal erzielte SMT Scharf 18,4 Mio. Euro Umsatz und 1,2 Mio. Euro EBIT. Nach neun Monaten lag das EBIT insgesamt bei 0,0 Mio. Euro.
- Das Neuanlagengeschäft brach auf 13,2 Mio. Euro ein (Vorjahr: 32,2 Mio. Euro); der Serviceumsatz stieg dagegen auf 10,6 Mio. Euro, während Ersatzteile 27,7 Mio. Euro einbrachten.
- China blieb mit 32,0 Mio. Euro Umsatz der wichtigste Markt. Die Erlöse in Afrika stiegen auf 8,7 Mio. Euro, während sie unter anderem in Polen und Russland deutlich zurückgingen.
- Das Unternehmen machte Fortschritte bei batterieelektrischen Transportlösungen: Erste leichte Elektrofahrzeuge erhielten die Zulassung für China; organisatorische Anpassungen in Hamm wurden abgeschlossen.
- SMT Scharf senkte die Jahresprognose: Erwartet werden nun 75–85 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT von −0,5 bis −1,5 Mio. Euro, statt zuvor 95–115 Mio. Euro Umsatz und 1–2 Mio. Euro EBIT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SMT Scharf ist am 29.10.2026.
+2,71 %
-5,89 %
-7,14 %
-15,68 %
-22,50 %
-8,35 %
-66,22 %
-48,80 %
-52,16 %
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