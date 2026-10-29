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    SMT Scharf: Das zeigen die Q3-Ergebnisse 2026

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    SMT Scharf kämpft mit einem deutlichen Umsatzrückgang und senkt die Jahresprognose. Lichtblicke liefern das Servicegeschäft und Fortschritte bei elektrischen Transportlösungen.

    SMT Scharf: Das zeigen die Q3-Ergebnisse 2026
    Foto: SMT Scharf GmbH
    • In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz um 27,3 % auf 51,5 Mio. Euro (Vorjahr: 70,9 Mio. Euro), vor allem wegen des schwächeren Neuanlagengeschäfts und geringerer Erlöse in der Tunnellogistik.
    • Im dritten Quartal erzielte SMT Scharf 18,4 Mio. Euro Umsatz und 1,2 Mio. Euro EBIT. Nach neun Monaten lag das EBIT insgesamt bei 0,0 Mio. Euro.
    • Das Neuanlagengeschäft brach auf 13,2 Mio. Euro ein (Vorjahr: 32,2 Mio. Euro); der Serviceumsatz stieg dagegen auf 10,6 Mio. Euro, während Ersatzteile 27,7 Mio. Euro einbrachten.
    • China blieb mit 32,0 Mio. Euro Umsatz der wichtigste Markt. Die Erlöse in Afrika stiegen auf 8,7 Mio. Euro, während sie unter anderem in Polen und Russland deutlich zurückgingen.
    • Das Unternehmen machte Fortschritte bei batterieelektrischen Transportlösungen: Erste leichte Elektrofahrzeuge erhielten die Zulassung für China; organisatorische Anpassungen in Hamm wurden abgeschlossen.
    • SMT Scharf senkte die Jahresprognose: Erwartet werden nun 75–85 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT von −0,5 bis −1,5 Mio. Euro, statt zuvor 95–115 Mio. Euro Umsatz und 1–2 Mio. Euro EBIT.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SMT Scharf ist am 29.10.2026.


    SMT Scharf

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