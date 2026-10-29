AMAG Austria Metall: Starkes Ergebniswachstum nach drei Quartalen 2026
AMAG auf Wachstumskurs: Nach neun Monaten 2026 steigen Umsatz und Gewinn deutlich. Ein starkes drittes Quartal gibt Rückenwind, doch die höhere Kapitalbindung belastet den Cashflow.
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- In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz um 16,4 % auf 1.323,4 Mio. Euro; der Absatz erhöhte sich um 6,9 % auf 342.900 Tonnen.
- Das EBITDA wuchs um 58,9 % auf 181,4 Mio. Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,0 % auf 13,7 %.
- Der Gewinn nach Ertragsteuern legte um 141,6 % auf 81,7 Mio. Euro zu – getragen von positiven Entwicklungen in allen operativen Segmenten.
- Das dritte Quartal brachte mit 80,3 Mio. Euro das zweitbeste EBITDA-Quartal der Unternehmensgeschichte; gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Plus von 139,5 %.
- Der operative Cashflow lag nach neun Monaten bei −36,2 Mio. Euro und der Free Cashflow bei −67,3 Mio. Euro, vor allem wegen höherer Kapitalbindung durch gestiegene Mengen und Aluminiumpreise.
- AMAG erwartet für 2026 ein EBITDA von 200 bis 220 Mio. Euro. Als zentrale Treiber nennt das Unternehmen die starke Performance in Ranshofen, Kosteneffizienz und attraktive Marktbedingungen für Primäraluminium.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AMAG Austria Metall ist am 29.10.2026.
Der Kurs von AMAG Austria Metall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,45EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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