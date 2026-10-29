Vicuna Air nimmt Flüge nach Brüssel auf und veröffentlicht Flugplan für 2027

LONDON, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air führte am 7. und 9. Oktober ihre ersten Flüge auf dem europäischen Festland durch, und Brüssel ist nun der Ankerpunkt für den europäischen Teil ihres Flugplans für 2027.

Die ersten Flüge Vicunas nach Kontinentaleuropa fanden im Oktober statt. Der Zeitplan für 2027 ist jetzt bis Dezember 2027 online.

Auf den beiden Flügen wurden mehr als 14 Haustiere zwischen New York und Brüssel transportiert. Zwei der Haustiere, die aus New York reisten, waren Kaninchen, die in der Biscuit Class flogen. Sie reisten in der Kabine ohne ihre Besitzer, begleitet von einem Vicuna-Concierge für die gesamte Reise.

Sieben Buchungen gingen über Brüssel hinaus und transportierten Haustiere mit Waypoints, dem Verbindungsdienst von Vicuna, auf der Straße weiter. Einige reisten nach dem Hinflug weiter nach Frankfurt und Amsterdam; andere kamen sogar aus dem fernen Stockholm, um sich dem Rückflug anzuschließen. Ein Haustier, das von New York nach Europa gebucht wird, wird zu keinem Zeitpunkt der Reise im Frachtraum transportiert.

„Nordeuropa ist einer der am stärksten frequentierten Umzugskorridore, die wir beobachten, und immer mehr dieser Umzüge beinhalten mittlerweile auch ein Haustier", sagte Jamie Everett, Gründer von Vicuna Air. „Brüssel liegt innerhalb dieses Korridors, auf einer Landreise über Paris, Amsterdam, Frankfurt, Stockholm und Oslo."

Der Fahrplan für 2027, der bis zum 5. Dezember 2027 gültig ist, basiert auf London, New York und Brüssel, wobei Paris, Amsterdam, Frankfurt, Stockholm und Oslo über Land miteinander verbunden sind. Der Flugplan umfasst auch Verbindungen von New York nach Los Angeles und von London nach Los Angeles über New York, wodurch die Westküste der USA für Passagiere erschlossen wird.

„Wir verstehen, dass ein Umzug Monate im Voraus geplant wird", fügte Everett hinzu. „Um dies zu unterstützen, ist ein ganzes Jahr lang ein Flugprogramm innerhalb der USA und Europas eingerichtet."

Haustiere fliegen in der Kabine entweder neben ihrem Besitzer in der Furs Class oder alleine mit einem Vicuna Concierge in der Biscuit Class. Alle Dokumente werden vor der Abreise geprüft und freigegeben.

Der Spielplan für 2027 ist jetzt online: https://www.vicunaair.com/our-routes

Informationen zu Vicuna Air

Vicuna Air ist ein in London ansässiges Premium-Reiseunternehmen für Haustiere, das gemeinsame und private Charterflüge zwischen Europa und den Vereinigten Staaten anbietet, wobei die Haustiere in der Kabine zusammen mit ihren Besitzern oder einem eigens dafür zuständigen Vicuna Concierge reisen.

Medienkontakt

Kit Spears

media@vicunaair.com

+44 7497 920860

vicunaair.com

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