RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, wobei der Umsatz die Konsensschätzung knapp verfehlt habe, schrieb Ken Herbert in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der bestätigte Jahresausblick beinhalte ein recht deutliches Anziehen der Geschäfte im laufenden Schlussquartal. Herbert hält beim Rüstungsgeschäft eine positive Überraschung für möglich. Zudem sei das Management mit Blick auf weitere Verbesserungen bei den Lieferketten zuversichtlich./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:29 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 194,0EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

