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    Samsung verdient so viel wie nie zuvor – doch die Aktie fällt

    Konkurrenz macht es besser

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    Samsung meldet den höchsten Quartalsgewinn seiner Geschichte. Doch die Börse reagiert mit deutlichen Verlusten. Besonders der Vergleich mit Konkurrent SK Hynix sorgt für Ernüchterung.

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    Konkurrenz macht es besser - Samsung verdient so viel wie nie zuvor – doch die Aktie fällt
    Foto: Dominika Zarzycka - NurPhoto

    Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat am Donnerstag Rekordzahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Angetrieben vom weltweiten KI-Boom explodierte der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahr um mehr als 780 Prozent. Dennoch blieben die Ergebnisse leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

    An der Börse kam die Bilanz schlecht an. Die Samsung-Aktie verlor im südkoreanischen Handel 3,93 Prozent. Anleger hatten offenbar auf eine größere Überraschung gehofft, nachdem Konkurrent SK Hynix am Vortag mit außergewöhnlich starken Quartalszahlen überzeugt hatte.

    Samsung verfehlt trotz Rekordgewinn die Erwartungen

    Im abgelaufenen Quartal steigerte Samsung seinen Umsatz um 126,9 Prozent auf 195,25 Billionen südkoreanische Won (145,52 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten laut LSEG mit 195,79 Billionen Won gerechnet.

    Noch beeindruckender entwickelte sich der operative Gewinn. Dieser schoss um 783,1 Prozent auf 107,44 Billionen Won (80,07 Milliarden US-Dollar) nach oben. Damit übertraf Samsung erstmals als Technologieunternehmen die Marke von 100 Billionen Won beim operativen Quartalsgewinn. Allerdings hatten Analysten mit 107,66 Billionen Won einen etwas höheren Wert prognostiziert.

    Es war bereits das vierte Quartal in Folge, in dem Samsung sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn neue Rekorde aufstellte.

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    KI-Chips treiben Samsung zu neuen Rekorden

    Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt das Halbleitergeschäft. Die Sparte Device Solutions erwirtschaftete im dritten Quartal einen Umsatz von 147,1 Billionen Won (109,63 Milliarden US-Dollar) und einen operativen Gewinn von 106,5 Billionen Won (79,37 Milliarden US-Dollar).

    Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage nach sogenannten High Bandwidth Memory (HBM)-Chips, die unter anderem in leistungsfähigen KI-Beschleunigern eingesetzt werden. Samsung konnte insbesondere den Absatz seiner neuesten HBM4-Speicherchips deutlich steigern.

    Letztlich hänge Samsungs Geschäftsentwicklung jedoch immer stärker von den Preisen für Speicherchips ab.

    SK Hynix legt die Messlatte deutlich höher

    Besonders auffällig ist der Vergleich mit dem südkoreanischen Konkurrenten SK Hynix, der bereits am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte.

    SK Hynix steigerte seinen Umsatz um 327,9 Prozent auf 104,62 Billionen Won (77,97 Milliarden US-Dollar). Der operative Gewinn sprang um 632,1 Prozent auf 83,33 Billionen Won (62,11 Milliarden US-Dollar).

    Eine vergleichbare Überraschung blieb bei Samsung hingegen aus. Zwar meldete der Konzern ebenfalls Rekordzahlen, doch gegenüber seiner bereits veröffentlichten Gewinnprognose blieben neue Impulse weitgehend aus.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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