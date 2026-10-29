Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion kann mit seinen Maschinen nicht überzeugen. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte das Stapler-Segment nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorlage des Quartalsberichts mit. Dies gilt den Angaben zufolge insbesondere im hochpreisigeren Segment. Im dritten Quartal ging der Auftragseingang um knapp 1 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro zurück.

Kion hatte bereits vor rund zwei Wochen vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Mitte Oktober hatte Kion zudem seine Jahresprognose gesenkt und das Erreichen des mittelfristigen Ziels einer zweistelligen Marge auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im abgelaufenen Jahresviertel verdienten die Frankfurter knapp 102 Millionen Euro und damit rund 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum./lew/stk