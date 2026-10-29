Autobauer Hyundai verdient dank Nordamerika mehr als erwartet

SEOUL (dpa-AFX) - Der koreanische Autobauer Hyundai hat im dritten Quartal sein Betriebsergebnis unerwartet deutlich gesteigert. Der operative Gewinn kletterte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 5,5 Prozent auf 2,68 Billionen Won (1,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Der Umsatz fiel derweil um 3,4 Prozent auf 45,1 Billionen Won.

Hyundai profitierte unter anderem vom guten Abschneiden auf dem nordamerikanischen Markt, wo der Konzern das beste dritte Quartal in seiner Geschichte verbuchte. Dort fachten stark gestiegene Kraftstoffpreise die Nachfrage nach Hybridantrieben an, unter anderem auch nach dem Hyundai-SUV Santa Fe und nach der Limousine Sonata.