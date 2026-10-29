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    Autobauer Hyundai verdient dank Nordamerika mehr als erwartet

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hyundais operativer Gewinn stieg um 5,5 Prozent
    • Umsatz sank um 3,4 Prozent, Nordamerika meldete Rekorde
    • Indien-Zuwächse federten Rückgänge und Währungsdruck ab
    Autobauer Hyundai verdient dank Nordamerika mehr als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Der koreanische Autobauer Hyundai hat im dritten Quartal sein Betriebsergebnis unerwartet deutlich gesteigert. Der operative Gewinn kletterte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 5,5 Prozent auf 2,68 Billionen Won (1,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Der Umsatz fiel derweil um 3,4 Prozent auf 45,1 Billionen Won.

    Hyundai profitierte unter anderem vom guten Abschneiden auf dem nordamerikanischen Markt, wo der Konzern das beste dritte Quartal in seiner Geschichte verbuchte. Dort fachten stark gestiegene Kraftstoffpreise die Nachfrage nach Hybridantrieben an, unter anderem auch nach dem Hyundai-SUV Santa Fe und nach der Limousine Sonata.

    Auch in Indien legte Hyundai zu. Mit den Zuwächsen dort und in den USA konnte Hyundai Verkaufsrückgänge in Europa und China abfedern, ebenso wie negative Währungseffekte: Der südkoreanische Won ist ein Gegenwind für den VW-Rivalen, da die Währung in der vergangenen Woche auf ein Zweijahreshoch zum US-Dollar gestiegen war. Da die Firma die Mehrheit ihres Geschäfts im Ausland erwirtschaftet, belastet das die Margen. Die Hyundai-Aktie legte in Seoul zuletzt um 0,8 Prozent zu./men/tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hyundai Motor Aktie

    Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1 auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hyundai Motor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.







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