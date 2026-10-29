JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die bereinigten Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Allerdings verdüsterten der nachlassende Rückenwind durch den Nahostkonflikt sowie deutlich steigende Energiekosten in Europa die Geschäftsaussichten. Beides zusammen könnte zu deutlich nachlassender Gewinndynamik führen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 52,65EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00 € , was einem Rückgang von -20,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer