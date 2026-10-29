JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die bereinigten Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Allerdings verdüsterten der nachlassende Rückenwind durch den Nahostkonflikt sowie deutlich steigende Energiekosten in Europa die Geschäftsaussichten. Beides zusammen könnte zu deutlich nachlassender Gewinndynamik führen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 52,65EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte