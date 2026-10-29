Schürfgraben im Bereich der Pilotenmine von Tocvan bei Gran Pilar liefert durchschnittlich 4,6 g/t Au mit Proben von bis zu 24,4 g/t Au; neue Zone 1,3 km östlich liefert Werte von bis zu 234 g/t Ag

CA. 6.000 TONNEN AUS DEN ERSTEN DREI SCHÜRFGRÄBEN WURDEN AUF HALDE GELAGERT; WEITERE ERGEBNISSE AUS DEN SCHÜRFGRÄBEN STEHEN NOCH AUS

Hermosillo, Mexiko / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, erste Schürfgrabungsergebnisse aus der laufenden Pilot-Minenerschließung in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Trench 19 in der Main Zone ergab einen Durchschnittswert von 4,6 g/t Au mit Probenwerten von bis zu 24,4 g/t Au, während Trench 3, der eine neue Zone etwa 1,3 km östlich des Pilotminenbereichs untersuchte, einen Durchschnittswert von 0,8 g/t Au und 100 g/t Ag mit Probenwerten von bis zu 234 g/t Ag ergab. Etwa 6.000 Tonnen Material aus den drei Schürfgräben wurden vor Ort auf Halde gelagert und liefern erste Informationen zur Charakterisierung des vorgesehenen Aufgabematerials für die geplante 50.000-Tonnen-Pilotanlage.

Höhepunkte

Trench 19 in der Main Zone: Durchschnittlich 4,6 g/t Au, mit Proben von bis zu 24,4 g/t Au (7 Proben mit einem Gesamtgewicht von 38,3 kg).

Trench 20 in der Main Zone: Durchschnittlich 1,4 g/t Au, mit Proben von bis zu 5,5 g/t Au (9 Proben mit einem Gesamtgewicht von 39,0 kg).

Trench 3 in einer neuen Zone (1,3 km östlich des Pilotminengebiets): Durchschnittlich 0,8 g/t Au und 100 g/t Ag, mit Proben von bis zu 234 g/t Ag (7 Proben mit einem Gesamtgewicht von 68,2 kg).

Aus den drei Schürfgräben wurden etwa 6.000 Tonnen Material auf Halde gelagert , was eine erste Charakterisierung des Aufgabematerials für den Pilotbetrieb ermöglicht; weitere Ergebnisse aus den Schürfgräben stehen noch aus. Bitte beachten Sie, dass die Trench-Nummern nicht fortlaufend sind, sondern vorab festgelegte Trench-IDs darstellen.

Die Ergebnisse stützen die Gehaltserwartungen für das Pilot-Einsatzmaterial aus der Main Zone und weisen auf zusätzliches Potenzial für hochgradige Abschnitte sowie neue Zonen hin, die weiter untersucht werden sollten.

„Diese ersten Schürfgrabungsergebnisse stützen unsere Erwartungen hinsichtlich der Gehalte für die Pilotmine“, erklärte Christopher Gordon, Chief Executive Officer von Tocvan. „Hochgradige Proben aus der Main Zone, darunter bis zu 24,4 g/t Gold in Trench 19, in Verbindung mit der Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone 1,3 km östlich, die bedeutende Silberwerte aufweist, untermauern das oberflächennahe Potenzial im gesamten Gebiet von Gran Pilar. Mit rund 6.000 Tonnen, die aus diesen Schürfgräben auf Halde gelagert wurden, und weiteren noch ausstehenden Schürfgrabungsergebnissen kommen wir unserem für 2026 angestrebten Pilotbetrieb zunehmend näher.“

Details zu den Schürfgräben

Die beiden Schürfgräben in der Main Zone (Trench 19 und 20) wurden innerhalb festgelegter, vorrangiger Oxid-Zielgebiete in der Nähe der Pilotanlage fertiggestellt. Trench 3 untersuchte eine neue Zone etwa 1,3 Kilometer östlich des Pilotbergbaugebiets und lieferte vielversprechende Gold- sowie bemerkenswert hohe Silberwerte. Das gesamte Schürfgrabungsmaterial wurde im Rahmen des stufenweisen Pilotentwicklungsplans des Unternehmens abtransportiert und vor Ort auf Halde gelagert (Tabelle 1).

Diese Ergebnisse ergänzen die laufenden Vorbereitungsarbeiten vor Ort, einschließlich des Baus der Haufenlaugungsplattform, sowie die jüngsten positiven Ergebnisse metallurgischer Säulenlaugungsversuche im geschlossenen Kreislauf, die die angestrebten Ausbeuten für den Pilotbetrieb untermauern. Weitere Schürfgrabungen, Probenahmen und der Abtransport werden fortgesetzt, während das Unternehmen daran arbeitet, das Aufgabematerial für die 50.000-Tonnen-Pilotanlage sicherzustellen und dessen Eigenschaften zu bestimmen.

Die angegebenen Durchschnitts- und Höchstwerte basieren auf den oben zusammengefassten einzelnen Schürfgrabungsproben. Die Ergebnisse einzelner Proben sind nicht unbedingt repräsentativ für den Durchschnittsgehalt des auf Halde gelagerten Materials. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind unbekannt.

Tabelle 1. Anfängliche Tonnagen zu den auf Halde gelagerten Materialmengen aus den Schürfgräben und den Probenergebnissen

Zone Trench-ID Halde (Tonnen) Proben Probenmasse (kg) Durchschnittlicher Au-Gehalt (g/t) Max. Au (g/t) Durchschnittlicher Silbergehalt (g/t) Max. Ag-Gehalt (g/t) Main T19 1.428 7 38,3 4,6 24,4 – – Main T20 3.454 9 39,0 1,4 5,5 17 46 Neu T3 1.063 7 68,2 0,8 1,0 100 234 Gesamt 5.945 23 145,5

Anmerkungen: Durchschnitts- und Maximalwerte entsprechen den für die einzelnen Schürfgrabungsproben gemeldeten Werten. „–“ bedeutet, dass keine Angaben vorliegen. Die Probenanzahl und die Massen sind die Gesamtwerte der aus jedem Schürfgraben entnommenen Proben.

Abbildung 1. Lage der Schürfgräben aus der heutigen Pressemitteilung innerhalb des South Block von Gran Pilar. T19 und T20 befinden sich innerhalb der Main Zone. T3 stammt aus einem neuen Gebiet zwischen der Main Zone und den Trends El Mezquite.

Foto 1: Erste Halden mit Material aus den Schürfgräben an der vollständig genehmigten Pilotanlage von Gran Pilar.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeigeprojekt Gran Pilar (Gold-Silber) hält Tocvan eine 100 %ige Beteiligung an über 22 km² vielversprechendem Gelände, wobei der 2023 erfolgte Landerwerb Platz für die Bergbauinfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Zu den jüngsten Explorationsergebnissen gehört ein oberflächennaher Abschnitt von 3,1 m mit 19,4 g/t Au. Tocvan hält zudem das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Picacho, das sich im Caborca-Trend in Sonora befindet. Metallurgische Untersuchungen ergaben eine Ausbeute von bis zu 99 % bei Gold und 97 % bei der Silbergewinnung. Mit rund 79,5 Mio. im Umlauf befindlichen Aktien konzentriert sich Tocvan darauf, seine Assets durch Exploration, Erschließung und Pilotproduktion voranzubringen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Proben wurden an das Laboratorio Tecnológico de Metalurgia LTM S.A. de C.V. („LTM“) in Hermosillo, Sonora, übermittelt. Die Gold- und Silbergehalte wurden nach der LTM-Methode AMP-1 bestimmt, einem 30-Gramm-Brandproben-Verfahren mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie für Gold und gravimetrischer Analyse für Silber. LTM gibt an, dass die Methode AMP-1 gemäß ISO/IEC 17025:2017 (Akkreditierungsnummer 104 432) für die Bestimmung von Gold mittels Atomabsorption und von Silber mittels Gravimetrie (Messbereich 50–1.000 g/t) akkreditiert ist. LTM gibt eine Nachweisgrenze für Gold von 0,004 g/t an; Silberergebnisse unter 50 g/t werden als „weniger als 50 g/t“ angegeben. Im Rahmen seiner internen Qualitätskontrolle führte LTM Analysen an zertifizierten Referenzmaterialien sowie Wiederholungsanalysen an ausgewählten Proben durch. Das Labor war nicht für die Probenentnahme verantwortlich.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen umfassen können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder eintreten könnten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Transaktion und die erwarteten nächsten Schritte. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z. B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen – und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen – werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Christopher Gordon, CEO

1150, 707 – 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

E-Mail: chris@tocvan.ca

Tyler Muir, Corporate Communications

Telefon: 1 306 690 8886

E-Mail: ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 0,650EUR auf CSE (28. Oktober 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.