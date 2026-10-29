Draegerwerk: Sales and Earnings Climb in First Nine Months of 2026
Dräger gained momentum in the first nine months of 2026, with higher sales and earnings, strong Safety orders and an unchanged full-year outlook.
Foto: Drägerwerk AG
- In the first nine months of 2026, order intake rose 3.6% to €2.67 billion, with Germany the strongest growth driver; the Americas declined.
- Net sales increased 5.3% to €2.45 billion, with growth in both Medical (+4.4%) and Safety (+6.5%).
- EBIT climbed to €111.8 million from €77.1 million, and the EBIT margin improved to 4.6% from 3.3%.
- EBIT included €27.9 million in one-off customs-refund effects; the gross margin rose to 46.8%, partly benefiting from these refunds.
- Safety division order intake grew strongly by 13.1%, while Medical division order intake fell 3.5%, largely reflecting a major prior-year order.
- Dräger maintained its 2026 outlook: currency-adjusted net sales growth of 2–6% and an EBIT margin of 6–8%.
The price of Draegerwerk at the time of the news was 104,10EUR and did not change compared to the previous day.
At this time, the index SDAX was at 18.393,05PKT (+0,09 %).
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