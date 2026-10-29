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    Draegerwerk: Sales and Earnings Climb in First Nine Months of 2026

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    Dräger gained momentum in the first nine months of 2026, with higher sales and earnings, strong Safety orders and an unchanged full-year outlook.

    Draegerwerk: Sales and Earnings Climb in First Nine Months of 2026
    Foto: Drägerwerk AG
    • In the first nine months of 2026, order intake rose 3.6% to €2.67 billion, with Germany the strongest growth driver; the Americas declined.
    • Net sales increased 5.3% to €2.45 billion, with growth in both Medical (+4.4%) and Safety (+6.5%).
    • EBIT climbed to €111.8 million from €77.1 million, and the EBIT margin improved to 4.6% from 3.3%.
    • EBIT included €27.9 million in one-off customs-refund effects; the gross margin rose to 46.8%, partly benefiting from these refunds.
    • Safety division order intake grew strongly by 13.1%, while Medical division order intake fell 3.5%, largely reflecting a major prior-year order.
    • Dräger maintained its 2026 outlook: currency-adjusted net sales growth of 2–6% and an EBIT margin of 6–8%.

    The price of Draegerwerk at the time of the news was 104,10EUR and did not change compared to the previous day.
    At this time, the index SDAX was at 18.393,05PKT (+0,09 %).


    Draegerwerk

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    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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