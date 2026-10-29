Baader Bank: positives Ergebnis, Hyphe-Beteiligung & 23-Stunden-Handel
Sinkende Erträge, neue Impulse: Die Baader Bank erzielt 25,6 Mio. Euro Vorsteuergewinn und setzt auf längere Handelszeiten sowie eine Beteiligung am Krypto-Anbieter Hyphe.
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- Nach neun Monaten 2026 erzielte die Baader Bank vorläufig und ungeprüft 25,6 Mio. Euro Ergebnis vor Steuern; das Konzernergebnis betrug 17,9 Mio. Euro.
- Die Gesamterträge sanken im Vorjahresvergleich um 16 % auf 191,2 Mio. Euro, während die Gesamtaufwendungen auf 165,6 Mio. Euro zurückgingen. Belastend wirkten unter anderem ein normalisiertes Marktumfeld und der Wegfall eines Kooperationspartners.
- Die Eigenkapitalrendite nach Steuern lag bei 10,2 %. Das Eigenkapital stieg auf 241,1 Mio. Euro; die vorläufige Gesamtkapitalquote betrug 22,94 %.
- Ab dem ersten Quartal 2027 sollen die Handelszeiten von Baader Trading montags bis freitags auf 23 Stunden ausgeweitet werden: von 00:00 bis 23:00 Uhr, zunächst für ausgewählte Aktien und ETFs.
- Die Baader Bank erwarb eine Beteiligung von 9,9 % am Krypto-Anbieter Hyphe und stärkt damit ihr Angebot für den Handel mit Kryptowährungen und tokenisierten Wertpapieren.
- Die Handelsumsätze blieben insgesamt auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr; zugleich steigerte die Bank ihre Market-Making-Marktanteile über alle Anlageklassen hinweg.
Der nächste wichtige Termin, Pressemittteilung zum Neunmonatsergebnis 2026, bei Baader Bank ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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