Hengrui präsentiert innovative Forschungsergebnisse auf dem ESMO-Kongress 2026 und lotet neue Ansätze in der onkologischen Behandlung aus

SHANGHAI und MADRID, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Kongress 2026 der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) ging kürzlich in Madrid zu Ende. Als führender Innovator in der chinesischen Pharmaindustrie präsentierte Hengrui Pharma auf dem diesjährigen Kongress 64 Forschungsergebnisse – ein neuer Rekord für das Unternehmen, der die Stärke und das klinische Potenzial chinesischer pharmazeutischer Innovationen auf der internationalen Bühne unterstreicht.

Breites onkologisches Forschungsportfolio präsentiert chinesische Innovationen auf der globalen Bühne

Hengrui engagiert sich seit langem für den Fortschritt in der Krebsbehandlung, und seine Forschungsleistungen fanden auf dem diesjährigen ESMO-Kongress weitere Anerkennung. Insgesamt wurden 64 onkologische Forschungsstudien zur Präsentation angenommen, darunter drei „Proffered Papers", drei „Rapid Oral"-Präsentationen, 32 Poster und 26 E-Poster. Die Forschungsarbeiten umfassten mehr als zehn Krebsbereiche, darunter Magen-Darm-, Lungen- und Brustkrebs, gynäkologische und urogenitale Krebserkrankungen sowie weitere Tumorarten und die unterstützende Behandlung. Dabei wurden 21 innovative Arzneimittel aus China einbezogen, darunter neun zugelassene Produkte und 12 Prüfpräparate. [1]

Hengrui Oncology nimmt seit 2016 bereits im elften Jahr in Folge am ESMO-Kongress teil. Seit 2023 hat das Unternehmen auf dem Kongress fast 200 Forschungsergebnisse vorgestellt und damit seine Stärke im Bereich der onkologischen Innovation unter Beweis gestellt sowie seine Rolle bei der Präsentation chinesischer pharmazeutischer Innovationen auf der internationalen Bühne hervorgehoben.

Dr. Karen Atkin, Head of Global Business and Portfolio Strategy bei Hengrui Pharma, erklärte: „Die ESMO ist eine wichtige Plattform für den weltweiten wissenschaftlichen Austausch in der Onkologie. Wir freuen uns sehr, die neuesten Forschungsergebnisse von Hengrui zu präsentieren und uns mit Fachkollegen aus aller Welt über aktuelle wissenschaftliche Fortschritte und potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit auszutauschen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere internationale Entwicklungsstrategie weiter vorantreiben und die Möglichkeiten zur Entwicklung unserer innovativen Arzneimittel in Partnerschaft mit internationalen Kooperationspartnern ausbauen, mit dem Ziel, Patienten weltweit mehr Behandlungsoptionen zur Verfügung zu stellen."