Goldpreis unter Druck – doch dieser Explorer meldet sichtbares Gold

Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind die Zinserwartungen. Tang rechnet mit weiteren Erhöhungen der US-Leitzinsen im Dezember und im ersten Quartal 2027. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen könnte bis Mitte kommenden Jahres auf 5,25 bis 5,50 Prozent steigen, ausgehend von aktuell knapp über fünf Prozent. Steigende Renditen machen das unverzinste Edelmetall weniger attraktiv. Zudem ist die Liquidität am Goldmarkt nach dem jüngsten Einbruch gering: Verkäufe zur Deckung von Verlusten in anderen Anlageklassen können dadurch größere Kursbewegungen auslösen. Auch höhere Inflationsdaten schürten die Erwartungen weiterer Zinsschritte.

Der Goldpreis steht nach einem Rückgang von 13 Prozent seit seinem August-Hoch unter Druck. Zeitweise fiel die Feinunze unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar. JPMorgan warnt vor weiteren Verlusten: Yuxuan Tang, Leiterin der Zins- und Devisenstrategie für Asien bei der Privatbank, sieht unterhalb dieser Schwelle nur geringe technische Unterstützung. Bei einem erneuten Verkaufsdruck könnte der Markt deshalb besonders stark nachgeben.

Die technische Lage bleibt umstritten. Standard Chartered sieht die Unterstützung gefährdet, falls Gold die Marke von 3.886 Dollar nicht hält; Amundi hält dagegen eine Erholung für wahrscheinlich. JPMorgan selbst verbindet kurzfristige Vorsicht mit langfristigem Optimismus: Die Bank erwartet 4.500 Dollar je Feinunze bis Mitte 2027 und 5.000 Dollar bis Jahresende. Eine nachhaltige Erholung dürfte laut Tang voraussetzen, dass die geldpolitische Straffung endet. Zentralbankkäufe und die Nachfrage nach Absicherung gegen Krisen könnten den Preis langfristig stützen. Für Anleger bedeutet das: Das Aufwärtspotenzial geht mit dem Risiko weiterer Rückschläge und hoher Schwankungen einher.

Auch der kanadische Goldexplorer Wescan Goldfields meldet Neuigkeiten. Im ersten Bohrloch seiner aktuellen Kampagne am Munro-Lake-Projekt in Saskatchewan wurde sichtbares Gold im Bohrkern entdeckt. Der Fund liegt 33,4 Meter unter der Bohrlochöffnung in einer schmalen, sulfid- und diopsidreichen Scherzone; die sichtbare Mineralisierung erstreckt sich über rund zehn Zentimeter Kernlänge. Das Unternehmen betont, dass sichtbares Gold keinen verlässlichen Hinweis auf den tatsächlichen Gehalt liefert. Laboranalysen stehen noch aus. Wescan beprobt die Bohrkerne über die gesamte Länge. Das Projekt liegt sieben Kilometer nordöstlich der Seabee-Mine von SSR Mining.

Im Technologiesektor erhielt CookieYes für seine Cookie-Einwilligungs-App das Shopify-Gütesiegel „Built for Shopify“. Das Unternehmen erklärt, die Auszeichnung bestätige hohe Standards bei Leistung, Design und Integration. Seit einer Aktualisierung im September seien die täglichen Installationen um 59 Prozent gestiegen; mehr als 8.600 Shopify-Shops hätten die App installiert. Sie bündelt Funktionen wie Cookie-Scans, Einwilligungsbanner und standortbezogene Einstellungen für unterschiedliche Datenschutzvorgaben. Wesentliche Compliance-Funktionen bietet CookieYes Shopify-Händlern nach eigenen Angaben kostenlos an.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 4.030USD auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.