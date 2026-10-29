Allianz-Aktie: Berenberg sieht fast 60 Prozent Kurspotenzial

Als wesentlichen Belastungsfaktor nennt Huttner die Sorge, KI-Assistenten könnten den Versicherungsvertrieb über Agenturen verdrängen. Diese Befürchtung hält er für verfrüht. Erfahrungen der US-Versicherer Travelers und Chubb deuteten darauf hin, dass digitale Helfer bislang vor allem bei einfachen Policen eingesetzt werden, etwa für Hausrat oder Haustiere. Bei komplexeren Versicherungen bleibe der persönliche Kontakt wichtig. Zudem sei die Allianz digital gut aufgestellt.

Berenberg sieht bei der Allianz-Aktie deutliches Aufwärtspotenzial. Analyst Michael Huttner bekräftigt seine Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 684 Euro. Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs von 427,90 Euro entspricht das einem möglichen Plus von knapp 60 Prozent. Die Einschätzung kommt nach einem schwachen September: Während der Branchenindex SXIP 4,7 Prozent verlor, sank die Allianz-Aktie um 7,8 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Kapitalanlagen bereiten Berenberg keine größeren Sorgen. Rund ein Drittel der Investments entfällt zwar auf nicht börsengehandelte Anlagen. Der Großteil davon liege jedoch in Lebens- und Krankenversicherungsfonds, in denen die Kunden das Anlagerisiko mittragen. Für die Aktionäre beziffert Huttner das verbleibende Risiko auf rund 59 Milliarden Euro. Kredite für Rechenzentren machten davon lediglich etwa fünf Milliarden Euro aus. Zugleich verbesserte sich die Solvenzquote von 209 Prozent Ende 2023 auf 225 Prozent im Juni 2026.

Für das dritte Quartal erwartet der Analyst rund 300 Millionen Euro mehr Naturkatastrophenschäden als im Vorquartal. Höhere Erträge der Vermögensverwaltungsgesellschaft Pimco dürften einen Teil davon ausgleichen. Nach neun Monaten rechnet Huttner mit einem operativen Gewinn von 14 Milliarden Euro. Bei der Vorlage der Quartalszahlen am 12. November könnte die Allianz ihre Jahresprognose deshalb an das obere Ende der Spanne von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro heranführen. Auch die Bewertung hält Berenberg für attraktiv: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsensschätzungen für 2028 liegt bei zwölf. Hinzu kommt ein saisonaler Rückenwind: In den vergangenen fünf Jahren gewann die Aktie in den letzten beiden Monaten des Jahres durchschnittlich 7,5 Prozent.

Unterdessen bleiben die wirtschaftlichen Risiken für Allianz-Kunden hoch. Allianz Trade erwartet in Deutschland sowohl für dieses als auch für das kommende Jahr jeweils 25.900 Unternehmensinsolvenzen. Das wären ähnlich viele Fälle wie zuletzt 2013. Für 2026 prognostiziert der Kreditversicherer einen Anstieg um acht Prozent. Im ersten Halbjahr wurden laut Statistischem Bundesamt 12.812 Insolvenzen registriert, 6,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Allianz-Trade-Deutschlandchef Milo Bogaerts sieht vorerst keine Entspannung. Als Belastungen nennt er den Iran-Krieg, die schwache Konjunktur, Fachkräftemangel und hohe Betriebskosten. Besonders betroffen seien Transport und Logistik, Bau, Gastgewerbe sowie Auto- und Maschinenbau. Erst 2028 erwartet Allianz Trade einen Rückgang: Die Zahl der Insolvenzen dürfte dann um fünf Prozent auf 24.600 sinken. Regierungsmaßnahmen könnten bis dahin stärker wirken.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 435,8EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.